Juventus wkrótce może pozbyć się napastnika, dla którego nie widzi miejsca. A chodzi o Loisa Opendę. Belg może dzielić szatnię z Michałem Skórasiem, ponieważ trafił na celownik RC Lens - donosi Sebastien Denis.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Lois Openda na celowniku RC Lens

Lois Openda może wkrótce zakończyć swoją przygodę z Juventusem. Belgijski napastnik nie znajduje się w planach Starej Damy na nowy sezon, dlatego klub rozgląda się za rozwiązaniem, które pozwoli mu odejść jeszcze podczas letniego okienka transferowego. Jak informuje Sebastien Denis, coraz większe zainteresowanie 26-latkiem wykazuje RC Lens.

Francuski klub ma być mocno zdeterminowany, aby sprowadzić swojego byłego zawodnika. Problemem pozostają jednak kwestie finansowe. Lois Openda zarabia w Turynie znacznie więcej, niż mogą zaoferować włodarze RC Lens. Z tego powodu jednym z rozważanych scenariuszy jest wypożyczenie, przy którym Juventus nadal pokrywałby znaczną część wynagrodzenia Belga.

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Powrót Loisa Opendy do RC Lens z pewnością ucieszyłby miejscowych kibiców. Belg pozostawił po sobie bardzo dobre wspomnienia podczas poprzedniego pobytu we Francji, dlatego sympatycy klubu entuzjastycznie zareagowali na doniesienia o możliwym transferze. Nie brakuje głosów zachęcających władze klubu do dopięcia tej transakcji. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Lois Openda będzie miał okazję dzielić szatnię z Michałem Skórasiem. Polak wylądował właśnie w Ligue 1.

Lois Openda w koszulce Juventusu rozegrał 32 spotkania. Belgijski napastnik zdołał tylko dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.