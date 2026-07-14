Juventus coraz bliżej rozstania z napastnikiem. Pojawił się chętny

20:59, 14. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Sebastien Denis / JuvePoland

Juventus wkrótce może pozbyć się napastnika, dla którego nie widzi miejsca. A chodzi o Loisa Opendę. Belg może dzielić szatnię z Michałem Skórasiem, ponieważ trafił na celownik RC Lens - donosi Sebastien Denis.

Piłkarze Juventusu
Obserwuj nas w
BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Lois Openda na celowniku RC Lens

Lois Openda może wkrótce zakończyć swoją przygodę z Juventusem. Belgijski napastnik nie znajduje się w planach Starej Damy na nowy sezon, dlatego klub rozgląda się za rozwiązaniem, które pozwoli mu odejść jeszcze podczas letniego okienka transferowego. Jak informuje Sebastien Denis, coraz większe zainteresowanie 26-latkiem wykazuje RC Lens.

Francuski klub ma być mocno zdeterminowany, aby sprowadzić swojego byłego zawodnika. Problemem pozostają jednak kwestie finansowe. Lois Openda zarabia w Turynie znacznie więcej, niż mogą zaoferować włodarze RC Lens. Z tego powodu jednym z rozważanych scenariuszy jest wypożyczenie, przy którym Juventus nadal pokrywałby znaczną część wynagrodzenia Belga.

KURS 200.00 NA GOLA wybranej drużyny w meczu HISZPANIA – FRANCJA. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS z kodem promocyjnym GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Powrót Loisa Opendy do RC Lens z pewnością ucieszyłby miejscowych kibiców. Belg pozostawił po sobie bardzo dobre wspomnienia podczas poprzedniego pobytu we Francji, dlatego sympatycy klubu entuzjastycznie zareagowali na doniesienia o możliwym transferze. Nie brakuje głosów zachęcających władze klubu do dopięcia tej transakcji. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Lois Openda będzie miał okazję dzielić szatnię z Michałem Skórasiem. Polak wylądował właśnie w Ligue 1.

Lois Openda w koszulce Juventusu rozegrał 32 spotkania. Belgijski napastnik zdołał tylko dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości