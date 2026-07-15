Bellingham kontra Messi. Superkomputer obliczył, kto awansuje do finału

Superkomputer wskazał faworyta półfinału Anglia – Argentyna. Sprawdź, kto według symulacji zagra z Hiszpanią w finale mundialu 2026.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Superkomputer wskazał faworyta meczu Anglia – Argentyna

Drugi półfinał mistrzostw świata 2026 zapowiada się jako jedno z największych wydarzeń turnieju. W Atlancie zmierzą się reprezentacje Anglii i Argentyny, a stawką będzie awans do finału, w którym czeka już Hiszpania.

Według wyliczeń superkomputera większe szanse na zwycięstwo ma zespół Thomasa Tuchela. Model daje Anglikom 42,6%. szans na wygraną w regulaminowym czasie gry, podczas gdy Argentyna otrzymała 31%. Prawdopodobieństwo remisu po 90 minutach wynosi 26,4%.

Symulacja uwzględnia także szanse na awans do finału bez względu na to, czy rozstrzygnięcie zapadnie w regulaminowym czasie, dogrywce czy serii rzutów karnych.

W tym zestawieniu przewagę również ma reprezentacja Anglii. Superkomputer ocenił jej szanse na 58,5%., natomiast Argentynie przyznał 41,5%.

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W finale czeka już Hiszpania

Pierwszego finalistę mundialu już poznaliśmy. We wtorkowym półfinale Hiszpania pokonała Francję i zapewniła sobie miejsce w decydującym meczu o złoty medal.

Teraz pozostaje odpowiedź na pytanie, czy w finale zagra Jude Bellingham i Anglia, czy Lionel Messi z reprezentacją Argentyny. Początek drugiego półfinału zaplanowano na środę o godzinie 21:00.