Gwiazdorska Anglia czy drużyna Messiego? Wielka batalia o finał

Anglia - Argentyna to drugi półfinał mistrzostw świata 2026. Kto zmierzy się z Hiszpanią w wielkim finale? Anglicy mają po swojej stronie piłkarską jakość, natomiast Argentyńczycy mogą polegać na Leo Messim.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Argentyna prześlizgnęła się do półfinału. Anglia zamierza ją dobić

Argentyna nie rozgrywa wymarzonego turnieju – wydaje się, że przed czterema laty w Katarze radziła sobie znacznie lepiej. Jej występy w fazie pucharowej trwających mistrzostw pozostawiają wiele do życzenia. Argentyńczycy potrzebowali dogrywki, by pokonać Republikę Zielonego Przylądka, a bliski wyeliminowania ich był również Egipt. Tam losy rywalizacji rozstrzygnęły się w samej końcówce, ale do pewnego momentu Egipcjanie prowadzili dwoma bramkami. W ćwierćfinale Argentyna ograła również Szwajcarię – również po dogrywce, choć akurat w tym meczu była stroną wyraźnie lepszą.

Anglia ma na koncie powstrzymanie rewelacyjnej Norwegii, która była blisko sprawienia sensacji i awansu do półfinału. Wcześniej ekipa Thomasa Tuchela wyeliminowała Meksyk i Demokratyczną Republikę Konga – także nie bez problemów, ale trudno znaleźć na tym mundialu drużynę, która z dużym spokojem przebrnęła przez kolejne fazy play-off.

Stawką meczu Anglia – Argentyna jest awans do wielkiego finału. Na wygranego czeka Hiszpania, która pokonała Francuzów. Wydaje się, że na papierze faworytem są Anglicy, którzy mają po swojej stronie jakość piłkarską. Argentyńczycy w poprzednich spotkaniach pokazali natomiast niesamowitą wolę walki i zaangażowanie do ostatnich sekund.

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Messi, Kane i Bellingham. Kto zdobędzie koronę króla strzelców?

Liderem klasyfikacji strzelców wspólnie z Kylianem Mbappe jest Leo Messi. Obaj trafiali do siatki po osiem razy. Choć Francuz poległ w rywalizacji z Hiszpanią, będzie mógł jeszcze poprawić dorobek w meczu o trzecie miejsce. Legendarny piłkarz Barcelony marzy natomiast o awansie do finału, ale także zależy mu na indywidualnym osiągnięciu.

Gra Argentyńczyków opiera się na tym, co wymyśli Messi. Większość podań jest kierowanych właśnie do niego – trzeba przyznać, że ten robi z tego pożytek, bowiem uzbierał dotąd osiem bramek i dwie asysty. Na koronę króla strzelców chrapkę maja też dwie wielkie gwiazdy angielskiej drużyny, czyli Harry Kane i Jude Bellingham. W fazie grupowej dominował napastnik Bayernu Monachium, ale to gracz Realu Madryt w ostatnim czasie był dla ekipy Thomasa Tuchela decydujący. Obaj zdobyli po sześć goli, choć w ostatnich dwóch meczach Bellingham trafiał aż czterokrotnie.

Przewidywane składy na mecz Anglia – Argentyna

Anglia: Pickford – Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly – Rice, Anderson, Bellingham – Saka, Kane, Gordon

Argentyna: Martinez – Molina, Romero, Martinez, Tagliafico – Paredes, de Paul, Fernandez, Mac Allister – Alvarez, Messi

Kiedy odbędzie się spotkanie Anglia – Argentyna?

Półfinał mistrzostw świata pomiędzy Anglią a Argentyną odbędzie się w środę, 15 lipca, o godzinie 21:00 czasu polskiego na stadionie w Atlancie. Transmisja będzie dostępna w TVP 1, TVP Sport oraz na stronie i w aplikacji TVP Sport.