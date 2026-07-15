Anglia – Argentyna: przewidywane składy na hit mundialu

Anglia i Argentyna zawalczą w środę o awans do finału mistrzostw świata. Przedstawiamy przewidywane składy obu drużyn. Na murawie oczywiście nie zabraknie gwiazd światowego formatu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane i Jude Bellingham

Kane czy Messi? Trwa batalia o koronę króla strzelców

Reprezentacja Anglii na drodze do półfinału mistrzostw świata pokonała rewelacyjną Norwegię, a wcześniej również Meksyk i Demokratyczną Republikę Konga. Jedyny remis zanotowała jeszcze w fazie grupowej podczas starcia z Ghaną.

Argentyna z kolei ma za sobą bardzo wymagające mecze. Do ogrania Republiki Zielonego Przylądka i Szwajcarii potrzebowała dogrywek, natomiast losy rywalizacji z Egiptem odwróciła dopiero w samej końcówce. Choć jej gra nie przekonuje, zdecydowanie warto wyróżnić waleczność i zaangażowanie do ostatniego gwizdka.

W środę te drużyny zagrają między sobą, a stawką jest finał mistrzostw świata. Na wygranego czeka już Hiszpania, która dzień wcześniej pokonała Francuzów. Przegrany będzie miał możliwość zagrania z Trójkolorowymi o brązowy medal.

Mecz Anglia – Argentyna rozpocznie się w środę 15 lipca o godzinie 21:00.

Przewidywane składy na mecz Anglia – Argentyna

Anglia: Pickford – Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly – Rice, Anderson, Bellingham – Saka, Kane, Gordon

Argentyna: Martinez – Molina, Romero, Martinez, Tagliafico – Paredes, de Paul, Fernandez, Mac Allister – Alvarez, Messi

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie