Anglia – Argentyna: przewidywane składy na hit mundialu

07:51, 15. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Anglia i Argentyna zawalczą w środę o awans do finału mistrzostw świata. Przedstawiamy przewidywane składy obu drużyn. Na murawie oczywiście nie zabraknie gwiazd światowego formatu.

Harry Kane i Jude Bellingham
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane i Jude Bellingham

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Reprezentacja Anglii na drodze do półfinału mistrzostw świata pokonała rewelacyjną Norwegię, a wcześniej również Meksyk i Demokratyczną Republikę Konga. Jedyny remis zanotowała jeszcze w fazie grupowej podczas starcia z Ghaną.

Argentyna z kolei ma za sobą bardzo wymagające mecze. Do ogrania Republiki Zielonego Przylądka i Szwajcarii potrzebowała dogrywek, natomiast losy rywalizacji z Egiptem odwróciła dopiero w samej końcówce. Choć jej gra nie przekonuje, zdecydowanie warto wyróżnić waleczność i zaangażowanie do ostatniego gwizdka.

W środę te drużyny zagrają między sobą, a stawką jest finał mistrzostw świata. Na wygranego czeka już Hiszpania, która dzień wcześniej pokonała Francuzów. Przegrany będzie miał możliwość zagrania z Trójkolorowymi o brązowy medal.

Mecz Anglia – Argentyna rozpocznie się w środę 15 lipca o godzinie 21:00.

Przewidywane składy na mecz Anglia – Argentyna

Anglia: Pickford – Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly – Rice, Anderson, Bellingham – Saka, Kane, Gordon

Argentyna: Martinez – Molina, Romero, Martinez, Tagliafico – Paredes, de Paul, Fernandez, Mac Allister – Alvarez, Messi

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