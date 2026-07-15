Anglia – Argentyna: przewidywane składy na hit mundialu

Kane czy Messi? Trwa batalia o koronę króla strzelców
Reprezentacja Anglii na drodze do półfinału mistrzostw świata pokonała rewelacyjną Norwegię, a wcześniej również Meksyk i Demokratyczną Republikę Konga. Jedyny remis zanotowała jeszcze w fazie grupowej podczas starcia z Ghaną.
Argentyna z kolei ma za sobą bardzo wymagające mecze. Do ogrania Republiki Zielonego Przylądka i Szwajcarii potrzebowała dogrywek, natomiast losy rywalizacji z Egiptem odwróciła dopiero w samej końcówce. Choć jej gra nie przekonuje, zdecydowanie warto wyróżnić waleczność i zaangażowanie do ostatniego gwizdka.
W środę te drużyny zagrają między sobą, a stawką jest finał mistrzostw świata. Na wygranego czeka już Hiszpania, która dzień wcześniej pokonała Francuzów. Przegrany będzie miał możliwość zagrania z Trójkolorowymi o brązowy medal.
Mecz Anglia – Argentyna rozpocznie się w środę 15 lipca o godzinie 21:00.
Przewidywane składy na mecz Anglia – Argentyna
Anglia: Pickford – Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly – Rice, Anderson, Bellingham – Saka, Kane, Gordon
Argentyna: Martinez – Molina, Romero, Martinez, Tagliafico – Paredes, de Paul, Fernandez, Mac Allister – Alvarez, Messi
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