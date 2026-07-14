Lewandowski ujawnia kulisy odejścia z Barcelony. „To była trudna decyzja”

20:50, 14. lipca 2026 21:17, 14. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Chicago Fire I Goal.pl

Robert Lewandowski doczekał się oficjalnej prezentacji w Chicago Fire. Podczas konferencji Polak ujawnił kulisy rozstania z Barceloną i decyzji o transferze do MLS.

Robert Lewandowski
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie chciał grać w innym europejskim klubie

Robert Lewandowski tego lata opuścił Barcelonę i po kilku tygodniach zdecydował się na transfer do Chicago Fire. We wtorek odbyła się oficjalna prezentacja polskiego snajpera, a także konferencja prasowa, podczas której odpowiedział na najważniejsze pytania. Nie zabrakło tematu Blaugrany – wydawało się, że będzie chciał zostać w klubie na dłużej, ale finalnie strony nie doszły do porozumienia.

Gdy stało się jasne, że nie będzie kontynuował kariery w Barcelonie, Lewandowski wprost potwierdził, że nie był zainteresowany dalszą grą w Europie. Wówczas skupi się na ofertach egzotycznych ofertach, a największą determinację wykazały władze Chicago Fire, które wygrały batalię o kapitana reprezentacji Polski.

– Opuszczenie Europy to była trudna decyzja dla mnie i mojej rodziny. Z drugiej strony, wiedzieliśmy, że po tym, co było w Barcelonie, trudno było mi sobie wyobrazić się w innym klubie. Zdecydowaliśmy, że kolejny będzie poza Europą. (…) Nie jest łatwo przeprowadzić się z Europy do Stanów Zjednoczonych, ale jesteśmy podekscytowani tą nową przygodą. Nasze życie ulegnie zmianie, jednak dzięki temu będziemy mogli zdobyć nowe wspomnienia. Cieszymy się tym nowym etapem – przekazał Lewandowski podczas konferencji prasowej.

Lewandowski grał dla Barcelony w latach 2022-2026, sięgając z tym klubem trzykrotnie po mistrzostwo Hiszpanii.

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