Manchester United nie zwalnia tempa. Następne głośne wzmocnienie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Oficjalnie: Youri Tielemans zasilił szeregi Manchesteru United

Manchester United poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Youriego Tielemansa z Aston Villi. 29-letni pomocnik pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. Kwota tej transakcji wyniosła 41 milionów euro. Reprezentant Belgii ma wzmocnić środek pola ekipy Michaela Carricka i wnieść do zespołu doświadczenie oraz wysoką jakość, które zdobywał przez wiele lat występów na najwyższym poziomie.

Transfer Tielemansa jest kolejnym ważnym ruchem Manchesteru United podczas letniego okna transferowego. Wcześniej do zespołu z Old Trafford dołączyli również Andrey Santos oraz Karl Darlow, dlatego Belg został już trzecim nowym nabytkiem drużyny Czerwonych Diabłów. Doświadczony pomocnik nie będzie potrzebował czasu na aklimatyzację, ponieważ od wielu sezonów z powodzeniem rywalizuje na boiskach Premier League i doskonale zna realia angielskiego futbolu.

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Kapitan reprezentacji Belgii był zawodnikiem wyżej wspomnianej Aston Villi od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się na Villa Park na zasadzie wolnego transferu z Leicester City. Wcześniej występował także w AS Monaco oraz Anderlechcie Bruksela, którego jest wychowankiem. Tielemans w minionym sezonie rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył dwie bramki i zanotował siedem asyst. Manchester United liczy, że jego doświadczenie oraz umiejętności pomogą zespołowi w walce o najwyższe cele.