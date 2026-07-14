Bohater Hiszpanii podsumował wielki triumf nad Francją

Reprezentacja Hiszpanii pokonała Francję 2:0 i awansowała do finału Mistrzostw Świata 2026. Pedro Porro, bohater meczu, nie krył radości. W szczególności cieszy go, jak zespół zagrał przeciwko tak mocnemu rywalowi.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Pedro Porro

Pedro Porro po spotkaniu Hiszpania – Francja

Wtorkowy wieczór był niezwykle szczęśliwy dla całej Hiszpanii. La Furia Roja odniosła wielkie zwycięstwo nad Francją (2:0) i awansowała do finału Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Luisa de la Fuente zaprezentowali się wyśmienicie na tle Trójkolorowych. Ich triumf nie był dziełem przypadku, a wspaniałej zespołowej gry.

Tuż po końcowym gwizdku przed kamerami pojawił się Pedro Porro, jeden z bohaterów wtorkowego półfinału. Obrońca nie tylko wpisał się na listę strzelców, ale również rozegrał świetne zawody w defensywie. Po meczu podkreślił, że awans do finału jest ogromnym sukcesem, jednak równie ważny jest dla niego styl, w jakim Hiszpanie wyeliminowali jednego z głównych faworytów do zdobycia mistrzostwa świata.

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– Cieszymy się z awansu do finału mistrzostw świata, ale jeszcze bardziej cieszy nas sposób, w jaki zagraliśmy przeciwko tej reprezentacji Francji – powiedział Pedro Porro, cytowany przez profil The Touchline w serwisie X.

Reprezentacja Hiszpanii już czeka na rywala, z którym zmierzy się w finale mundialu. W drugim półfinale zagrają ze sobą Argentyńczycy i Anglicy.