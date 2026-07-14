Reprezentacja Francji przegrała z Hiszpanią 0:2 i pożegnała się z marzeniami o triumfie na Mistrzostwach Świata 2026. Didier Deschamps po końcowym gwizdku nie ukrywał rozczarowania pracą arbitra.

Allstar Picture Library Ltd / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Didier Deschamps: Czy ten sędzia prezentował odpowiedni poziom?

Francja nie będzie dobrze wspominała wtorkowego półfinału Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Didiera Deschampsa przegrali bowiem z Hiszpanią 0:2. Trójkolorowi w tym meczu nie mieli kompletnie nic do powiedzenia i fatalnie wyglądali na tle La Furia Roja. Po meczu sporo emocji wzbudziły decyzje arbitra. Do kontrowersji odniósł się Didier Deschamps, który podczas konferencji prasowej został zapytany o ocenę pracy sędziego.

Selekcjoner reprezentacji Francji starał się ważyć słowa, ale jednocześnie dał jasno do zrozumienia, że nie jest zadowolony z poziomu prowadzenia zawodów. – Jeśli cokolwiek dziś powiem, wyjdę na kogoś, kto narzeka po porażce. Ale mam jedno pytanie do was wszystkich: czy ten sędzia prezentował poziom odpowiedni do prowadzenia półfinału mistrzostw świata? – powiedział Didier Deschamps.

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Gdy jeden z dziennikarzy zapytał go, jaka jest jego własna odpowiedź na to pytanie, szkoleniowiec odparł: – To nie ja, tylko wy, dziennikarze, musicie na nie odpowiedzieć. Nie chodzi tylko o ten rzut karny. To była cała seria różnych sytuacji. Tym samym Didier Deschamps zasugerował, że jego zastrzeżenia dotyczą nie jednej decyzji, lecz całokształtu pracy arbitra podczas wtorkowego półfinału.

Warto zaznaczyć, że Didier Deschamps ma swój mały triumf. Selekcjoner reprezentacji Francji został rekordzistą mistrzostw świata.