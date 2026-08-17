Jagiellonia potwierdziła duży transfer. Wielki powrót do Ekstraklasy

Jagiellonia Białystok oficjalnie potwierdziła pozyskanie Ousmane'a Sowa, o czym poinformowała w komunikacie na swojej stronie klubowej. Senegalczyk wraca do Polski i jasno określił swoje cele.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Sow chce walczyć z Jagiellonią o wszystko

Jagiellonia Białystok wzmocniła ofensywę zawodnikiem mającym już doświadczenie w Ekstraklasie. Ousmane Sow został wypożyczony z Brondby IF na cały sezon 2026/2027. W umowie znalazła się również opcja wykupu 26-letniego skrzydłowego. Nowy piłkarz Dumy Podlasia otrzymał koszulkę z numerem 30.

Sow urodził się w Dakarze, ale swoją piłkarską drogę rozpoczął we Francji. Później przez kilka sezonów występował w Belgii. Zimą 2025 roku przeniósł się do Polski i przez rok reprezentował Górnika Zabrze. Następnie trafił do Brondby, z którego teraz wraca do Ekstraklasy.

Senegalczyk nie ukrywa zadowolenia z wyboru nowego zespołu. Zna już Jagiellonię i ma ambitne plany na pobyt w Białymstoku. – Jestem szczęśliwy, bo znam klub, znam Jagiellonię. Jest to bardzo dobra drużyna na mapie Polski, a teraz zaczyna być jeszcze bardziej znana w Europie, więc jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Przede wszystkim chcę pomagać drużynie. Chcę strzelać gole, asystować i dawać wszystko klubowi. Drużynowo chciałbym wygrać wszystko, co tylko możliwe – powiedział Sow po podpisaniu kontraktu.

Nowy skrzydłowy dwukrotnie mierzył się już z Jagiellonią w Ekstraklasie jako zawodnik Górnika. Szczególnie zapamiętał pierwszą wizytę w Białymstoku. Zwrócił wtedy uwagę na atmosferę na stadionie oraz zaangażowanie miejscowych kibiców. Wspomina również zacięte spotkanie rozegrane w Zabrzu. Sow odchodził z Górnika jako znakomity skrzydłowy. Niewątpliwie to duże wzmocnienie Jagiellonii.