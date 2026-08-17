Ipswich poważnie wzmocni skład. Pozyska paragwajskiego gwiazdora

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julio Enciso

Julio Enciso przeniesie się do Ipswich Town

Ipswich Town awansowało do Premier League po bardzo udanej kampanii na poziomie Championship. Angielski klub jest aktywny podczas obecnego letniego okienka transferowego, chcąc utrzymać się w elicie w przyszłym sezonie. Tego lata do ekipy The Tractor Boys przenieśli się między innymi Emersonn, Abdul Fatawu, Florentino, Sasa Lukić, Issa Diop oraz Daizen Maeda. Tamtejsi działacze nie zamierzają jednak na tym poprzestać.

Włodarze z Portman Road właśnie finalizują kolejne poważne wzmocnienie składu. Jak dowiedział się David Ornstein z portalu „The Athletic”, o krok od przeprowadzki do Ipswich jest bowiem Julio Enciso.

Beniaminek Premier League zapłaci Strasbourgowi około 30 milionów euro. Choć Paragwajczyk był wcześniej łączony z transferem do Chelsea, ostatecznie taki ruch nie dojdzie do skutku. Enciso ma natomiast ponownie założyć koszulkę Ipswich.

Dla 22-letniego ofensywnego pomocnika będzie to powrót nie tylko do Premier League, ale także do zespołu The Tractor Boys, w którym występował już na zasadzie wypożyczenia od stycznia do czerwca 2025 roku. Enciso spędził w lidze francuskiej zaledwie jeden sezon, podczas którego rozegrał 42 mecze, zdobył 12 bramek i zaliczył 9 asyst. 37-krotny reprezentant Paragwaju pokazał się również z dobrej strony na mundialu.