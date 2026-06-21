Inter złożył nową ofertę za gracza Liverpool. Szybka reakcja The Reds

Inter wciąż pracuje nad sprowadzeniem Curtisa Jonesa i traktuje Anglika jako główny cel do wzmocnienia środka pola. Ostatnia oferta złożona Liverpoolowi została jednak odrzucona, a strony nadal dzieli spora różnica w wycenie zawodnika.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Liverpool pozostaje nieugięty ws. Jonesa

Curtis Jones od dawna znajduje się na szczycie listy życzeń Interu. Władze klubu chcą zamknąć transfer jeszcze przed rozpoczęciem letnich przygotowań i dać Cristianowi Chivu kolejnego zawodnika do środka pola. Rozmowy trwają od kilku tygodni, ale porozumienie wciąż pozostaje daleko.

Według informacji przekazanych przez „The Times” i potwierdzonych przez Fabrizio Romano, Liverpool odrzucił najnowszą ofertę Nerazzurrich. Mediolańczycy zaproponowali około 25 milionów euro, jednak taka kwota nie przekonała angielskiego klubu do rozpoczęcia finalnych negocjacji.

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Liverpool wycenia swojego pomocnika znacznie wyżej. Oczekiwania The Reds mają wynosić około 35 milionów funtów, czyli blisko 40 milionów euro. Dodatkowo klub chciałby zabezpieczyć sobie procent od ewentualnej przyszłej sprzedaży zawodnika. Mowa o klauzuli na poziomie od 10 do 15 procent.

Różnica między stanowiskami obu klubów pozostaje więc znacząca. Według doniesień z Anglii propozycja Interu została odebrana na Anfield jako zbyt niska względem wartości piłkarza. Liverpool nie zamierza sprzedawać Jonesa za kwotę znacznie odbiegającą od własnej wyceny, mimo że kontrakt zawodnika obowiązuje tylko do czerwca 2027 roku.

Inter ma jednak argumenty, które mogą odegrać istotną rolę w dalszych rozmowach. Sam zawodnik ma być otwarty na zmianę otoczenia, a jego pozycja w planach nowego szkoleniowca Liverpoolu, Andoniego Iraoli, nie jest już tak mocna jak wcześniej.