Lechia podpisała kontrakt z nowym napastnikiem. To afrykański diament

10:45, 3. maja 2026
Jakub Fudali
Nowym napastnikiem Lechii Gdańsk ma zostać Bakary Sonko. 18-letni napastnik to spory senegalski talent. Od kilku dni trenuje już z zespołem, o czym donosi serwis "WP Sportowe Fakty".

John Carver
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: John Carver

Nowy napastnik podpisał kontrakt z Lechią

Lechia Gdańsk wciąż nie może być pewna pozostania w PKO Ekstraklasie na kolejny sezon, ale biorąc pod uwagę grę zespołu Johna Carvera, trudno spodziewać się innego scenariusza. Tylko prawdziwa katastrofa mogłaby bowiem sprawić, że Gdańszczanie pożegnają się z elitą. Obecnie na ich koncie jest 38 punktów, co przekłada się na dwa oczka przewagi nad pierwszą spadkową lokatą; mają jednak mecz więcej do rozegrania od Widzewa.

Dlatego też w klubie zaczynają już myśleć o tym, co w kolejnych rozgrywkach. Nie jest przecież tajemnicą, że latem klub stracić może swoich najlepszych graczy. Jednym z nich jest Tomas Bobcek, który jako czołowy strzelec PKO Ekstraklasy, zwraca na siebie uwagę innych klubów z Europy. Lechia ma już jednak jego następcę, a przynajmniej kandydata do tej roli. Według informacji przekazanych przez serwis „WP Sportowe Fakty”, nowym zawodnikiem zespołu zostanie niejaki Bakary Sonko. To 18-letni napastnik z Senegalu.

Co ciekawe, Bakary Sonko od kilku dni już trenuje z zespołem Lechii Gdańsk, a kontrakt ma być podpisany. Wszystko natomiast będzie ogłoszone dopiero za jakiś czas ze względu na kwestie formalne. 18-latek mierzy aż 195 cm, a obecnie związany jest z rodzimym Ndangane FC. Na koncie ma także występy w zespole narodowym do lat 17.

