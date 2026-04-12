Inter dopina transfer następcy Bastoniego. Osiągnięto porozumienie

Inter przygotowuje się na możliwe odejście Alessandro Bastoniego. Jak podaje Tuttosport, klub osiągnął już porozumienie w sprawie transferu jego potencjalnego następcy.

Inter wzmacnia obronę. Bastoni odejdzie?

Inter Mediolan zdaje sobie sprawę, że Alessandro Bastoni wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym, szczególnie FC Barcelony. Właśnie dlatego działacze zaczęli działać odpowiednio wcześniej, żeby w letnim okienku nie musieć ściągać następcy Włocha w ostatniej chwili.

Nerazzurri osiągnęli porozumienie z US Sassuolo w sprawie transferu Tarika Muharemovicia. Negocjacje w sprawie transferu 23-latka trwały już od pewnego czasu.

Reprezentant Bośni i Hercegowiny to jeden z wyróżniających się graczy Serie A w tym sezonie. Według ekspertów lewonożny stoper profilem przypomina Bastoniego, więc pasuje do systemu Interu. Relacje między klubami są dobre, dlatego rozmowy przebiegały sprawnie. Dzięki temu włoski gigant zabezpieczy swoją defensywę.

Tymczasem sytuacja Bastoniego pozostaje otwarta. Stoper wciąż rozważa zmianę otoczenia, a Blaugrana uważa, że mógłby być idealnym partnerem Pau Cubarsiego i traktuje go jako transferowy priorytet.

Mimo to Katalończycy muszą mieć na uwadze swoją niełatwą sytuację finansową. Dlatego możliwe jest odejście kilku zawodników, aby zrobić miejsce dla reprezentanta Włoch.

