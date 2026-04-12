Polak zadebiutował w Parmie! Wszedł w meczu z Napoli

16:36, 12. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Daniel Mikołajewski zadebiutował w Parmie. Reprezentant Polski do lat 21 po raz pierwszy zagrał w Serie A w starciu z Napoli. Na boisku zameldował się w 72. minucie w miejsce Gabriele Strefezzy.

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Mikołajewski

Parma rozgrywa drugi z rzędu sezon w Serie A. W poprzedniej kampanii, gdy byli beniaminkiem, zajęli 16. miejsce w tabeli. Tym razem walczą o nieco wyższą pozycję. Obecnie po 32. kolejkach plasują się na 14. pozycji z dorobkiem 36 punktów. Cenną zdobycz punktową zdobyli w niedzielę po południu przed własną publicznością. Podejmowali wtedy urzędującego mistrza Włoch – Napoli.

Gialloblu byli skazywani na porażkę, ale mimo to udało im się wyrwać punkt. W starciu z Napoli zremisowali (1:1). Jedynego gola dla gospodarzy zdobył już w 1. minucie Gabriel Strefezza. Co ciekawe, w drugiej połowie, a konkretnie w 72. minucie zmienił go Daniel Mikołajewski. Dla 20-letniego Polaka był to debiut nie tylko w Parmie, ale również w rozgrywkach Serie A.

Do tej pory grywał w zespole Primavery, dla której strzelił 16 goli w 25 meczach. Carlos Cuesta zdecydował się dać mu szansę w pierwszym zespole. Warto dodać, że ekipa z regionu Emilia-Romania wiążę z nim dużą przyszłość, co odzwierciedla umowa aż do 2030 roku.

Mikołajewski w poprzednim sezonie grał w Ekstraklasie, gdzie przebywał na wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin. W naszej lidze uzbierał 10 spotkań. Strzelał jednak tylko dla rezerw Miedziowych w Betclic 2. Lidze, notując 3 asysty i 5 goli. Parma ściągnęła go latem 2022 roku z drużyny Jaguar Gdańsk. Kwota transferu nie została jednak ujawniona.

