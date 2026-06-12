Ronaldo wypalił przed mundialem. „Nie oglądaliście moich meczów?”

21:25, 12. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  O Jogo

Reprezentacja Portugalii jest jednym z faworytów do zdobycia mistrzostwa świata. Cristiano Ronaldo na jednej z konferencji deklarował, że jest w świetnej formie przed mundialem.

Cristiano Ronaldo
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo deklaruje, że jest w świetnej formie

Reprezentacja Portugalii rozpocznie Mistrzostwa Świata dopiero (17 czerwca). Będzie to ostatni mundial Cristiano Ronaldo, który w swoim Last Dance marzy o tym, żeby poprowadzić drużynę narodową do mistrzowskiego tytułu. Na jednej z konferencji prasowych przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, odpowiedział na pytanie, jak się czuje i potwierdził, że jest w świetnej formie, a dziennikarze nie powinni być tym faktem zaskoczeni.

Tak samo, jak zawsze, z wielką radością. Wiemy, że mistrzostwa świata są czymś wyjątkowym, podobnie jak mistrzostwa Europy, dlatego jedziemy tam pełni nadziei. Fizycznie czuję się bardzo dobrze. Nie oglądaliście moich meczów? Jestem w świetnej formie, nie ma w tym żadnego zaskoczenia – powiedział Cristiano Ronaldo, cytowany przez serwis O Jogo.

Portugalczycy są uważani za jednego z faworytów do końcowego zwycięstwa. Ronaldo jednak studzi nastroje, skupiając się na zasadzie małych kroków. Najważniejsze jego zdaniem będzie dobre rozpoczęcie mundialu i zwycięstwo w pierwszym meczu.

Jak już mówiłem, będzie to zależało od wielu czynników. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony i wierzę, że wszystko potoczy się dobrze, ale najważniejsze jest dobre rozpoczęcie turnieju, zajęcie pierwszego miejsca w grupie, a potem skupianie się na każdym kolejnym meczu. Nie możemy jednak zakładać, że od razu wygramy cały turniej. Krok po kroku, spokojnie. Najważniejsze to dobrze rozpocząć mistrzostwa świata – tłumaczył kapitan reprezentacji Portugalii.

Na ten moment Ronaldo w barwach reprezentacji Portugalii rozegrał 228 meczów, w których zdobył 143 bramki.

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