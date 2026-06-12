Lewandowski poleciał na negocjacje! Z tym klubem rozmawia

Robert Lewandowski wylądował dziś w Chicago razem ze swoim agentem - poinformował Przemek Garczarczyk. Serwis Meczyki.pl dodaje, że Polak będzie negocjował z klubem MLS.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski negocjuje z Chicago Fire

Robert Lewandowski w sezonie 2026/2027 na pewno będzie grał w nowym klubie. Z końcem minionej kampanii pożegnał się z FC Barceloną. Jego kontrakt nie został przedłużony, więc po czterech latach opuścił hiszpańskiego giganta. Dorobek napastnika w barwach Blaugrany to 120 goli i 24 asysty w 193 meczach. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, gdzie zagra.

Wygląda jednak na to, że ostateczna decyzja zbliża się wielkimi krokami. Jak poinformował Przemek Garczarczyk, korespondent Kanału Sportowego w USA, Lewandowski wylądował w piątek na prywatnym lotnisku w Chicago. Razem z nim do USA przyleciał agent.

Z kolei serwis Meczyki.pl doprecyzował, że Lewandowski przyleciał do wietrznego miasta w jednym celu. Ma negocjować warunki kontraktu z Chicago Fire. Żadne finalne decyzje jeszcze nie zostały podjęte, ale osobista wizyta 37-latka sugeruje, że amerykański klub jest na poważnie brany pod uwagę. Nie tak dawno Gregg Berhalter otwarcie mówił o chęci ściągnięcia reprezentanta Polski.

Lewandowski, jeśli zgodzi się na ofertę Chicago Fire, będzie mógł liczyć na gwiazdorski kontrakt. Mówi się o kwocie 15 milionów euro rocznie. Łącznie z bonusami miałby zarabiać aż 20 milionów euro za sezon. Jest to porównywalna kwota do tego, co inkasował w Barcelonie. Na ten moment klub z Chicago zajmuje 3. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.