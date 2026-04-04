Inter chce byłego zawodnika Juventusu. Trwają rozmowy

Inter może pożegnać latem Alessandro Bastoniego, który jest łączony z Barceloną. Dziennikarz Alfredo Pedulla przekazał, że następcą Włocha może zostać Tarik Muharemović z Sassuolo.

PressFocus Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter Mediolan, mimo że nie wygrał trzech ostatnich spotkań w Serie A, wciąż pozostaje liderem ligowej tabeli. Jednym z największych znaków zapytania jest przyszłość Alessandro Bastoniego, który przyciąga ogromne zainteresowanie ze strony Barcelony. 26-letni reprezentant Włoch w ostatnich latach wyrobił sobie bardzo solidną markę na Półwyspie Apenińskim.

W tej sytuacji władze Nerazzurrich intensywnie pracują nad znalezieniem następcy Bastoniego. Jak informuje znany ekspert Alfredo Pedulla, Inter prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania Tarika Muharemovicia, 23-letniego środkowego obrońcy Sassuolo i reprezentacji Bośni i Hercegowiny.

Według doniesień, cena wywoławcza za defensora wynosi 30 milionów euro, jednak połowa kwoty trafi do Juventusu, który zagwarantował sobie 50 proc. udziału w przyszłym transferze zawodnika. Muharemović trafił do Włoch w 2021 roku, do akademii Juventusu. W 2024 roku przeniósł się do Sassuolo za zaledwie dwa miliony euro, a więc kwotę, która dziś może okazać się dużą okazją w kontekście jego rosnącej wartości.

W obecnym sezonie Bośniak rozegrał 27 spotkań, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Inter musi jednak liczyć się z poważną konkurencją. Zawodnik znajduje się również na radarze Manchesteru United, Tottenhamu Hotspur oraz RB Lipsk. Najbliższe miesiące pokażą, czy Interowi uda się zatrzymać Bastoniego, czy też będzie zmuszony do przeprowadzenia przebudowy defensywy.