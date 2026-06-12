Kanada w szoku. Bośnia otworzyła wynik meczu [WIDEO]

Reprezentacja Bośni i Hercegowiny zaskoczyła gospodarzy mundialu i jako pierwsza wyszła na prowadzenie. W meczu z Kanadą pierwszego gola na Mistrzostwach Świata zdobył Jovo Lukić.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kanada - Bośnia i Hercegowina

Lukić wyprowadził Bośnię na prowadzenie w meczu z Kanadą

Reprezentacja Kanady piątkowym meczem z Bośnią i Hercegowiną otworzyła Mistrzostwa Świata 2026. Podopieczni Jesse Marscha byli zdecydowanym faworytem spotkania, ale to rywale okazali się skuteczniejsi w pierwszych trzech kwadransach. W pierwszym kwadransie obie drużyny zmarnowały stuprocentowe okazje. Dla gości mógł strzelić Memić, a dla gospodarzy Jonathan David.

Bramkarza pokonał dopiero w 21. minucie Jovo Lukić. 27-letni napastnik wpisał się na listę strzelców po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Futbolówkę w pole karne zagrał Sead Kolasinać, a piłkarz U. Cluj wygrał walkę w powietrzu z Derekiem Corneliusem.

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Choć jako pierwsza na listę strzelców wpisała się drużyna Bośni i Hercegowiny, to Kanada prezentowała się lepiej w pierwszych czterdziestu pięciu minutach. Gospodarze mundialu kreowali zdecydowanie więcej akcji i częściej stwarzali zagrożenie pod bramką. Brakowało im jednak skuteczności, co potwierdzały kolejne zmarnowane sytuacje Davida i Oluwaseyiego.

Dla Jovo Lukicia był to dopiero piąty występ w narodowych barwach. Gol w meczu z Kanadą był jego debiutanckim trafieniem w bośniackiej kadrze. W minionym sezonie w lidze rumuńskiej strzelił 18 bramek w 32 spotkaniach.