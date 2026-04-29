Papszun zaskoczony informacją o odejściu zawodnika. „Nie wiedziałem”

Radovan Pankov wraz z końcem sezonu pożegna się z Legią Warszawa. Zaskoczony takim obrotem spraw jest Marek Papszun, który przyznał, że nie wiedział o tej decyzji.

Legia Warszawa w tym sezonie walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Wszystko wskazuje, że kluczową potyczką będzie hitowy mecz z Widzewem Łódź. Ewentualna porażka jednej lub drugiej drużyny może skutkować zakopaniem się w strefie spadkowej na ostatnie trzy kolejki. Wówczas sytuacja stałby się dramatyczna.

Niemniej niezależnie od tego, w ostatnim czasie z klubu dochodzą informacje o możliwych odejściach kilku ważnych zawodników. Jednym z nich jest Jurgen Elitim, który znajdować ma się na celowniku… właśnie Widzewa. Poza tym jednak już wczoraj swoje odejście z Łazienkowskiej zapowiedział Radovan Pankov. Serbski defensor pożegnał się w specjalnym oświadczeniu. Problem w tym, że jak się okazuje, nic o tym nie wiedział Marek Papszun. A to z pewnością stawia wiele pytań o komunikację i obowiązki w klubie.

– Nie wiedziałem o tym, że Pankov pożegna się z Legią. I tyle mogę powiedzieć. Nie jestem też osobą odpowiedzialną za takie decyzje. Zawodnicy mają prawo podpisywać kontrakty z innymi klubami, jeśli ich umowy wygasają. W tym przypadku decyzja zapadła poza mną – powiedział na konferencji prasowej przed meczem z Widzewem Marek Papszun, cytowany przez serwis „Legia.net”.

Zobacz także: Jesus Imaz: Z Jagiellonią chciałbym wygrać jeszcze to! [NASZ WYWIAD]