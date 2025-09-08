Górnik Zabrze wypożyczył napastnika. Niespodziewany ruch

Theodoros Tsirigotis został wypożyczony z Górnika Zabrze do Polonii Bytom do końca sezonu. Grecki napastnik ma pomóc pierwszoligowcowi w walce o czołowe miejsca w tabeli.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Tsirigotis dołączył do Polonii Bytom na zasadzie wypożyczenia

Theodoros Tsirigotis dołączył do Polonii Bytom na zasadzie transferu czasowego obowiązującego do końca obecnego sezonu. Umowa nie zawiera opcji wykupu, co oznacza, że latem 2026 roku zawodnik wróci do Górnika Zabrze.

Grek trafił do Zabrza dopiero kilka tygodni temu, po bardzo udanym sezonie w barwach Iraklisu Saloniki. W rozgrywkach 2023/24 zdobył w sumie 22 gole, z czego 21 w lidze i jeden w Pucharze Grecji. Wcześniej rozwijał się w akademii Olympiakosu Pireus, gdzie miał okazję zagrać w kilku spotkaniach Ligi Młodzieżowej UEFA.

W dorosłej piłce Tsirigotis występował głównie na zapleczu greckiej ekstraklasy. Na najwyższym szczeblu zagrał w sezonie 2022/23, broniąc barw Levadiakosu. Łącznie zanotował tam kilkanaście spotkań, zdobywając cenne doświadczenie.

W Górniku nie zdążył się jednak przebić. Do tej pory rozegrał 6 meczów spędzając na placu gry 271 minut. W inauguracyjnym spotkaniu z Lechią Gdańsk zaliczył asystę, ale w kolejnych meczach stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Wypożyczenie jest jednak dość niespodziewane. Trójkolorowi nie dali złapać formy napastnikowi przy Roosevelta szybko wysyłając go na wypożyczenie.

Polonia Bytom liczy, że Tsirigotis pomoże zespołowi w ofensywie. Drużyna zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli Betclic 1 Ligi z dorobkiem 13 punktów i celuje w utrzymanie wysokiej pozycji.

