Tottenham Hotspur skreślił zawodnika. Pomocnik może opuścić Premier League

Yves Bissouma na wylocie z Tottenhamu

Tottenham Hotspur po zakończeniu poprzedniego sezonu pożegnał Ange Postecoglou, którego zastąpił Thomas Frank. Nowy menedżer wprowadził swoje porządki, a jednym z zawodników, który znalazł się na bocznym torze, jest Yves Bissouma. W trakcie tego sezonu malijski pomocnik nie rozegrał żadnego meczu w Premier League, a dodatkowo nie został uwzględniony w kadrze Tottenhamu na fazę ligową Ligi Mistrzów.

41-krotny reprezentant Mali może opuścić londyński klub po doniesieniach o konflikcie z Thomasem Frankiem. Jak podaje „Football Insider”, Bissouma nie znajduje się w planach nowego szkoleniowca Spurs. Jeśli myśli o regularnych występach, to musi zmienić barwy klubowe.

Sytuacja zawodnika pogorszyła się po sprowadzeniu do drużyny Joao Palhinhy, który od razu zrobił duże wrażenie i ograniczył szanse Bissoumy na regularną grę w środku pola. Wciąż otwarte pozostają rynki Arabii Saudyjskiej i tureckiej Super Lig. Media donoszą, że m.in. Fenerbahce uważnie monitoruje sytuację zawodnika. Tottenham może wykorzystać okazję, decydując się na sprzedaż Malijczyka teraz, zamiast ryzykować utratę za darmo po wygaśnięciu kontraktu z końcem sezonu.

Bissouma dołączył do Tottenhamu z Brighton w 2022 roku za prawie 30 milionów euro. Łącznie w barwach Tottenhamu rozegrał 100 meczów, w których strzelił pięć goli. Obecnie portal Transfermark.de wycenia pomocnika na 25 milionów euro.