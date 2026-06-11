Robert Lewandowski na celowniku giganta Premier League! Musi obniżyć pensję

Robert Lewandowski znalazł się na celowniku Manchesteru United, który szuka doświadczonego napastnika. Problemem mogą okazać się jednak kwestie finansowe, o czym donosi "Mundo Deportivo".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Manchester United chętny na Lewandowskiego

Robert Lewandowski po zakomunikowaniu swojego odejścia z FC Barcelony kilka tygodni temu, nadal szuka nowego klubu. Początkowo wydawało się, że jego znalezienie nie będzie problemem. Tymczasem mijają kolejne dni, a nie widać końca obecnego stanu rzeczy, a więc pewnego zawieszenia w karierze Polaka. Do tej pory sporo spekulowano o krajach z Arabii Saudyjskiej, ale temat ten zdaje się oddalać. Z kolei nadal aktualne pozostaje zainteresowanie Chicago Fire, ale na ten kierunek niechętnie ma patrzeć sam zawodnik.

Okazuje się jednak, że przed kapitanem reprezentacji Polski pojawiła się możliwość pozostania w Europie i kontynuowania gry na najwyższym poziomie. Według informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo”, Manchester United jest zainteresowany pozyskaniem Roberta Lewandowskiego. Gigant Premier League szuka doświadczonego napastnika i RL9 pasowałby idealnie. Problemem mają być jednak kwestie finansowe i wymagania Polaka. Jeśli udałoby się je jednak obniżyć, być może to właśnie Czerwone Diabły byłby nowym klubem gwiazdora.

Robert Lewandowski w minionym sezonie rozegrał w sumie 46 spotkań, w których zdobył 19 goli oraz zanotował cztery asysty. W sumie w barwach Barcelony w 193 meczach zdobył 120 bramek. To daje mu miejsce w zestawieniu top 15 najlepszych strzelców w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego kapitana reprezentacji Polski na 7 milionów euro.

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