ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

La Liga. Xabi Alonso trenerem miesiąca

Odejście Carlo Ancelottiego z Realu Madryt wraz z końcem poprzedniego sezonu otworzyło nowy rozdział w historii klubu ze stolicy Hiszpanii. W miejsce doświadczonego Włocha włodarze Królewskich zdecydowali się zatrudnić doskonale im znanego Xabiego Alonso, dla którego jest to powrót na Estadio Santiago Bernabeu, ale już w funkcji szkoleniowca. 43-letni Hiszpan błyskawicznie odnalazł się w nowej roli, a pierwsze tygodnie kampanii 2025/2026 sugerują, że jego metody pracy szybko przynoszą oczekiwane efekty.

Real Madryt rozpoczął bowiem sezon ligowy w imponującym stylu, pewnie wygrywając wszystkie trzy spotkania. Najpierw pokonał Osasunę Pampeluna (1:0), następnie wysoko zwyciężył nad Realem Oviedo (3:0), z kolei w trzeciej kolejce uporał się z Mallorką (2:1). Dzięki kompletowi punktów ekipa Los Blancos znajduje się na czele tabeli, posiadając na swoim koncie 9 oczek. Znakomity początek kampanii nie przeszedł bez echa. Mianowicie, Xabi Alonso właśnie został wyróżniony – wybrano go najlepszym trenerem sierpnia w La Lidze.

🤍 Pleno de victorias y un inicio espectacular.



👔 ¡@XabiAlonso es es 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐍𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de agosto en #LALIGAEASPORTS!#LALIGACOACHOFTHEMONTH | #PREMIOSLALIGA — LALIGA (@LaLiga) September 8, 2025

Dotychczasowe rezultaty pokazują, że młody menedżer spełnia pokładane w nim nadzieje kibiców i działaczy madryckiego klubu. Powrót na Santiago Bernabeu ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ w przeszłości jako piłkarz był ważną postacią środka pola drużyny Królewskich. Jego trenerskie CV prezentuje się następująco – prowadził Real Sociedad B oraz młodzieżowe zespoły Realu Madryt, a największe sukcesy odniósł w Bayerze Leverkusen. Z niemiecką ekipą sięgnął po mistrzostwo Bundesligi, krajowy puchar i Superpuchar Niemiec. Teraz stoi przed szansą na kolejne triumfy, tym razem w ojczyźnie.