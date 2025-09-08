Xabi Alonso najlepszy w La Lidze. Opiekun Realu nagrodzony

15:38, 8. września 2025 18:09, 8. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  La Liga

Xabi Alonso został wybrany najlepszym trenerem sierpnia w La Lidze. Prowadzony przez niego Real Madryt z kompletem punktów na koncie zajmuje fotel lidera tabeli.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

La Liga. Xabi Alonso trenerem miesiąca

Odejście Carlo Ancelottiego z Realu Madryt wraz z końcem poprzedniego sezonu otworzyło nowy rozdział w historii klubu ze stolicy Hiszpanii. W miejsce doświadczonego Włocha włodarze Królewskich zdecydowali się zatrudnić doskonale im znanego Xabiego Alonso, dla którego jest to powrót na Estadio Santiago Bernabeu, ale już w funkcji szkoleniowca. 43-letni Hiszpan błyskawicznie odnalazł się w nowej roli, a pierwsze tygodnie kampanii 2025/2026 sugerują, że jego metody pracy szybko przynoszą oczekiwane efekty.

Real Madryt rozpoczął bowiem sezon ligowy w imponującym stylu, pewnie wygrywając wszystkie trzy spotkania. Najpierw pokonał Osasunę Pampeluna (1:0), następnie wysoko zwyciężył nad Realem Oviedo (3:0), z kolei w trzeciej kolejce uporał się z Mallorką (2:1). Dzięki kompletowi punktów ekipa Los Blancos znajduje się na czele tabeli, posiadając na swoim koncie 9 oczek. Znakomity początek kampanii nie przeszedł bez echa. Mianowicie, Xabi Alonso właśnie został wyróżniony – wybrano go najlepszym trenerem sierpnia w La Lidze.

Dotychczasowe rezultaty pokazują, że młody menedżer spełnia pokładane w nim nadzieje kibiców i działaczy madryckiego klubu. Powrót na Santiago Bernabeu ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ w przeszłości jako piłkarz był ważną postacią środka pola drużyny Królewskich. Jego trenerskie CV prezentuje się następująco – prowadził Real Sociedad B oraz młodzieżowe zespoły Realu Madryt, a największe sukcesy odniósł w Bayerze Leverkusen. Z niemiecką ekipą sięgnął po mistrzostwo Bundesligi, krajowy puchar i Superpuchar Niemiec. Teraz stoi przed szansą na kolejne triumfy, tym razem w ojczyźnie.

POLECAMY TAKŻE

Adam Wharton
Real zarzucił sieć na angielskiego pomocnika. Ogromna konkurencja
Antonio Rudiger
Real Madryt pożegna dwóch weteranów? Oto plan na 2026 rok
Jude Bellingham
Alonso ma ból głowy. Oni ucierpią na powrocie Bellinghama