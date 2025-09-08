Cracovia pozyskała zawodnika z Milanu. Wielki talent wrócił do Polski

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Mateusz Skoczylas w Cracovii. Transfer z Milanu

Cracovia w trakcie letniego okna transferowego znacząco wzmocniła skład. Do drużyny Luki Elsnera trafili m.in. Mateusz Klich, napastnik Filip Stojilković oraz Brahim Traore z francuskiego SM Caen. Dzięki tym wzmocnieniom i dobrej formie drużyna radzi sobie znakomicie. Po siedmiu kolejkach Pasy zajmują pozycję wicelidera, tracąc dwa punkty do liderującej Wisły Płock.

Tymczasem klub oficjalnie poinformował, że Mateusz Skoczylas podpisał trzyletni kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. 18-letni młodzieżowy reprezentant Polski spróbuje teraz swoich sił w Ekstraklasie. To kolejny powrót polskiego zawodnika z Włoch do Ekstraklasy. Wcześniej Kacper Urbański trafił do Legii Warszawa na zasadzie transferu definitywnego z Bolognii.

Skoczylas to utalentowany zawodnik, który swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w lokalnym klubie Grunwald Budziwój Rzeszów, a następnie rozwijał się w Akademii Zagłębia Lubin. Co ciekawe, latem tego roku18-latek wzbudzał także zainteresowanie Rakowa Częstochowa.

W 2023 roku ofensywny pomocnik trafił do Milanu. Przez ostatnie dwa sezony występował w drużynach młodzieżowych włoskiego giganta. Na jego koncie znajdują się również trzy występy w reprezentacji Polski do lat 18. Transfer Skoczylasa do Cracovii jest kolejnym dowodem na konsekwentną politykę klubu, który stawia na młodych i utalentowanych zawodników.