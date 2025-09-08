Barcelona ma problem po meczu Holandii z Polską. Chodzi o De Jonga

Frenkie de Jong doznał urazu podczas meczu reprezentacji Holandii z Polską w eliminacjach mistrzostw świata. FC Barcelona potwierdziła, że kontuzja jest niegroźna, ale nie ma oficjalnej daty powrotu pomocnika na boisko.

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong i Jakub Kaminski

De Jong opuści najbliższe mecze Barcelony

FC Barcelona wydała komunikat medyczny dotyczący Frenkiego de Jonga. Klub poinformował, że pomocnik doznał niewielkiego urazu mięśnia w prawej nodze. O tym, kiedy wróci na boisko, zdecyduje proces leczenia.

Do kontuzji doszło podczas meczu reprezentacji Holandii z Polską. De Jong rozegrał 83 minuty, po czym poprosił o zmianę z powodu bólu w okolicach pośladka. Następnie opuścił kadrę przed spotkaniem z Litwą.

W weekend Holender wrócił do Barcelony i przeszedł badania w klubowym ośrodku. Potwierdziły one, że uraz nie jest groźny, ale zawodnik potrzebuje przerwy. Klub nie podał, jak długo potrwa rekonwalescencja.

MEDICAL NEWS!



The player Frenkie de Jong has suffered a slight injury to the external obturator muscle in his right leg. His recovery will determine his availability. pic.twitter.com/E9Sd4t93Hy — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 8, 2025

Wszystko wskazuje na to, że De Jong nie zagra w nadchodzącym meczu La Liga z Valencią. Trenerzy chcą dać mu czas na pełne dojście do zdrowia, ponieważ w przyszłym tygodniu Blaugrana rozpocznie rywalizację w Lidze Mistrzów. Pierwszym rywalem będzie Newcastle United. W obecnej sytuacji występ pomocnika w tym pojedynku również nie jest pewny.

Dla Barcelony to spore wyzwanie, bo De Jong od lat jest jednym z kluczowych piłkarzy w środku pola. Jego nieobecność z pewnością będzie widoczna w grze Blaugrany. Finalnie uraz może wykluczyć Holendra na kilka spotkań.

