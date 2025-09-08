Ekitike zabrał głos w sprawie rywalizacji z Isakiem. Jasny przekaz

Hugo Ekitike zabrał głos w sprawie rywalizacji z Alexandrem Isakiem o miejsce w podstawowym składzie Liverpoolu. - Będę bardzo ciężko pracował i dam z siebie wszystko - powiedział francuski napastnik, cytowany przez Fabrizio Romano.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Hugo Ekitike

Hugo Ekitike: Będę ciężko pracował i dam z siebie wszystko

Liverpool w trakcie minionego letniego okienka transferowego bez wątpienia należał do najaktywniejszych zespołów w Europie, wydając astronomiczne pieniądze na zakup nowych piłkarzy. Włodarze klubu z Anfield Road postawili na znaczące wzmocnienia linii ataku, sięgając m.in. po Hugo Ekitike oraz Alexandra Isaka. Obaj zawodnicy mają za sobą świetne sezony w swoich poprzednich drużynach, a teraz wszystko wskazuje na to, że będą rywalizować o miejsce w podstawowym składzie ekipy prowadzonej przez Arne Slota.

Głos w tej sprawie zabrał sam Ekitike, który do czerwonej części Merseyside trafił zaledwie kilka tygodni temu. – Kiedy grasz dla najlepszych drużyn, nieuchronnie spodziewasz się konkurencji ze strony topowych zawodników, a Isak właśnie do nich należy. Cieszę się, że do nas dołączył. To będzie zacięta rywalizacja. Zamierzam ciężko pracować i dać z siebie wszystko, aby prezentować się jak najlepiej – powiedział 23-letni snajper, cytowany przez Fabrizio Romano. Zatem młody Francuz podchodzi do wyzwania z pokorą oraz ambicją.

Hugo Ekitike przeniósł się do Liverpoolu za 95 milionów euro z Eintrachtu Frankfurt, co czyni go jednym z najdroższych nabytków w historii klubu. Jeszcze więcej kosztował były gwiazdor Newcastle United – Alexander Isak – za którego zapłacono 145 milionów euro. 25-letni Szwed dał już się poznać jako skuteczny napastnik w Premier League, na boiskach której rozegrał łącznie 86 meczów, zdobył 54 bramki i zaliczył 10 asyst. Arne Slot otrzymał więc poważne wzmocnienia ofensywy po sprzedaży Luisa Diaza oraz Darwina Nuneza.