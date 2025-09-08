Real Madryt wygrywa w lidze. Kontuzje wymuszają ostrożność Xabiego Alonso

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso nie ryzykuje. Kontuzjowani piłkarze Realu poczekają na powrót

Real Madryt rozpoczął sezon 2025/26 w La Liga w znakomitym stylu. Po trzech kolejkach Królewscy zajmują pozycję lidera, a pod wodzą Xabiego Alonso prezentują wysoką formę i świetną organizację gry. Drużyna wygrała wszystkie trzy mecze. Napięty terminarz wrześniowy mogą postawić sztab trenerski przed poważnym wyzwaniem.

Jednym z najważniejszych tematów w klubie jest sytuacja kontuzjowanych zawodników. Jude Bellingham wciąż pracuje nad pełnym powrotem do formy. Jak informuje „Marca”, pomocnik ma wznowić treningi na boisku już w tym tygodniu. Według „COPE”, Bellingham nie osiągnie szczytowej dyspozycji przynajmniej do listopada, choć przewiduje się, że inni kontuzjowani gracze mogą być gotowi do gry już do połowy października.

Obok Bellinghama w trakcie rehabilitacji są także Ferland Mendy, Eduardo Camavinga i Endrick. Camavinga zmaga się z kontuzją stawu skokowego, którego doznał przed rozpoczęciem sezonu. Jego wszechstronność w środku pola jest kluczowa w strategii Alonso, a przerwa na mecze reprezentacji stanowiła idealny czas na kontynuację rehabilitacji.

Sytuacja lewego obrońcy Mendy’ego również pozostaje delikatna, choć zawodnik znajduje się w końcowej fazie rekonwalescencji. Podobnie wygląda powrót Endricka, który stopniowo wraca do pełnej sprawności po urazie uda. Nadchodzące wymagające spotkania w lidze oraz zbliżająca się Liga Mistrzów sprawiają, że powrót kontuzjowanych zawodników będzie kluczowy. Xabi Alonso nie ukrywa, że z niecierpliwością oczekuje chwili, gdy jego gwiazdy znów będą w pełni dyspozycji.