Niedawno rozwiązał kontrakt z Lechem. Teraz znalazł nową drużynę

20:51, 8. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Randers FC

Elias Andersson znalazł nowy klub po tym, jak rozstał się z Lechem Poznań. 29-letni lewy obrońca będzie kontynuował swoją karierę w duńskim zespole - Randers FC.

Elias Andersson
Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Elias Andersson

Oficjalnie: Elias Andersson wraca do ligi duńskiej

Elias Andersson kilka tygodni temu rozstał się z Lechem Poznań za porozumieniem stron. Co ciekawe, 29-letni lewy obrońca nie musiał długo szukać nowego pracodawcy. W poniedziałkowy wieczór sprowadzeniem bocznego defensora na zasadzie wolnego transferu pochwalił się bowiem klub z duńskiej Superligi – Randers FC. Szwedzki wahadłowy pomyślnie przeszedł testy medyczne, podpisał kontrakt obowiązujący do 31 grudnia 2025 roku i już w najbliższych dniach dołączy do treningów ze swoją nową ekipą.

Dla Anderssona będzie to powrót do Danii, ponieważ w przeszłości miał okazję występować w tamtejszym zespole – Viborg FF. Pobyt w Lechu Poznań okazał się dla niego nieudany – piłkarz nie spełnił oczekiwań kibiców oraz sztabu szkoleniowego, dlatego nie będzie mile wspominany przy Bułgarskiej. Jednokrotny reprezentant Szwecji trafił do drużyny Kolejorza w połowie 2023 roku z Djurgardens IF za kwotę około 400 tysięcy euro. Czas wahadłowego w PKO BP Ekstraklasie zakończył się jednak szybciej, niż przewidywano.

Mierzący 178 centymetrów obrońca w swoim piłkarskim CV ma również inne kluby ze Szwecji, takie jak Varbergs BoIS, IK Sirius, Mjallby AIF czy Helsingborgs IF, gdzie stawiał pierwsze kroki w zawodowym futbolu. Tym razem nie wraca jednak do ojczyzny, lecz ponownie spróbuje sił w lidze duńskiej. Randers FC, jego nowy zespół, zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli Superligi i liczy, że doświadczenie Eliasa Anderssona pomoże poprawić wyniki w dalszej części sezonu. Dla Szweda to szansa na odbudowanie formy oraz udowodnienie, że wciąż potrafi być wartościowym zawodnikiem na wysokim poziomie.

