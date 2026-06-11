Kto wygra Mistrzostwa Świata 2026?! Superkomputer wskazał faworyta

Faworytem do zwycięstwa na Mistrzostwach Świata 2026 jest Francja. Według wyliczeń Superkomputera Trójkolorowi mają nieco ponad 18 procent szans na triumf. Wysoko stoją akcje również Anglików oraz Hiszpanów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Puchar Świata

Francja faworytem mundialu według wyliczeń Superkomputera

Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku rozpoczynają się już dzisiaj wieczorem. Na inaugurację zmierzą się ze sobą reprezentacje Meksyku oraz RPA. To jednak dopiero początek tego, co czeka nas w najbliższych tygodniach. Piłkarski szał zapewne opanuj cały świat, choć przecież powodów do tego, aby było inaczej jest wiele, także z naszej polskiej perspektywy.

Brak Biało-Czerwonych na mundialu nie musi jednak oznaczać braku emocji. Szczególnie zacięta walka wydaje się dotyczyć naturalnie mistrzostwa. Kto zagra w finale, a kto go wygra? To pytanie zdają się zadawać obecnie fani futbolu pod każdą szerokością geograficzną, a pewną odpowiedź dał nam właśnie Superkomputer BETSiE, który dla Goal.pl wskazał faworytów mundialu!

Tak też największe szanse na zostanie Mistrzem Świata 2026 ma reprezentacja Francji. Prawdopodobieństwo triumfu Trójkolorowych to ponad 18 procent. To nie może jednak dziwić. Drużyna znad Sekwany ma obecnie świetne pokolenie, a w gronie faworytów stawia ich m.in. Zbigniew Boniek.

Nieco mniej, bo 16,7 procent szans na wygranie mundialu otrzymała od Superkomputera BETSiE reprezentacja Anglii. Synowie Albionu zszokowali powołaniami i kto wie, być może właśnie to okaże się receptą do sukcesu czołowej kadry Europy. Podobne szanse jednak ma także Hiszpania, która według wyliczeń ma 13,5 procent szans, aby sięgnąć po Puchar Świata. Zaskakiwać może z kolei niskie prawdopodobieństwo zwycięstwa zarówno Brazylii, jak i Argentyny.

Przedstawiamy zatem 7 faworytów do wygrania Mistrzostw Świata 2026 według prognoz BETSiE.

Francja 18,2 procent szans Anglia 16,7 procent szans Hiszpania 13,5 procent szans Portugalia 9,3 procent szans Niemcy 6,9 procent szans Brazylia 6,5 procent szans Argentyna 5,7 procent szans

Jak działają prognozy superkomputera BETSiE?

Superkomputer BETSiE przy swoich wyliczeniach bierze pod uwagę różne czynniki, które wpływają na finalne szanse danej reprezentacji na wygranie Mistrzostw Świata 2026. Analizuje on m.in. formę zespołów, ich poszczególne mecze, bilans bramkowy oraz historię turniejową. Nie bez znaczenia są także statystki, a więc liczba goli, liczba strzałów, posiadanie piłki oraz xG. Poza tym ważną rolę odgrywa także kadra; Superkomputer prześwietla powołanych, analizuje braki gwiazd i podsumowuje wartość zespołu według serwisu „Transfermarkt”. To wszystko pozwala osiągnąć najbardziej prawdopodobny wynik mundialu.

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