Goncalo Feio może wrócić do Ekstraklasy. Czołowy klub nawiązał kontakt

Goncalo Feio może wrócić do Ekstraklasy. Jak podaje dziennikarz Daniel Trzepacz na kanale sPort Szczecin, kontakt z byłym trenerem Legii Warszawa nawiązała Pogoń Szczecin.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio może przejąć Pogoń Szczecin

Goncalo Feio po sezonie pożegnał się z Legią Warszawa, choć proponowano mu przedłużenie kontraktu, ale zdecydował się przejąć USL Dunkerque. Szybko jednak okazało się, że drugoligowy francuski zespół miał inną wizję prowadzenia klubu niż portugalski szkoleniowiec.

Po zaledwie kilku tygodniach bez żadnego rozegranego oficjalnego spotkania rozwiązano kontrakt i od tego czasu trener pozostaje bez pracy. Jak się okazuje, kontakt z 35-latkiem nawiązać miała Pogoń Szczecin. Czwarta ekipa poprzedniego sezonu prowadzona przez Roberta Kolendowicza nie zaliczyła udanego początku nowych rozgrywek.

Mimo zwycięstwa w pierwszej kolejce Ekstraklasy 4:1 z Motorem Lublin, w kolejnym meczu Portowcy zremisowali z Bruk-Bet Termalicą, a dwa kolejne spotkania z Arką Gdynia oraz Górnikiem Zabrze zakończyły się porażką. W związku z tym po czterech kolejkach Pogoń znajduje się w strefie spadkowej z dorobkiem czterech punktów.

– Z dwóch źródeł dostałem informacje, że badanie rynku się odbywa. Nie wiem, jak poważne były te rozmowy. Na pewno był nawiązany kontakt z Goncalo Feio. Nie wiem, na ile poważne. Nie wiem, czy to była tylko rozmowa o tym czy byłby zainteresowany, czy doszło do czegoś więcej. Ale na pewno taki kontakt był. Czy z kimś więcej? Nie wiem – powiedział dziennikarz Daniel Trzepacz na kanale sPort Szczecin.

