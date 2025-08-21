Radomiak osiągnął porozumienie ws. transferu. Zawodnik FC Porto zagra w Polsce

Radomiak Radom finalizuje transfer zawodnika FC Porto - podaje Szymon Janczyk z portalu Weszło. To pomocnik, który w przeszłości uchodził za wielki talent.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Joao Henriques

Radomiak pozyska piłkarza, którego niegdyś obserwował Real Madryt

Radomiak Radom od pewnego czasu rozglądał się za nowym pomocnikiem. Wygląda na to, że klub jest bliski pozyskania Romario Baro, o czym informuje Szymon Janczyk z portalu Weszło. 25-latek w przeszłości uchodził za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników w FC Porto. Później jednak kariera byłego młodzieżowego reprezentanta Portugalii nie rozwinęła się zgodnie z oczekiwaniami.

Baro to wszechstronny zawodnik, który w zeszłym sezonie na wypożyczeniu w FC Basel grał zazwyczaj jako środkowy lub defensywny pomocnik. W szwajcarskim zespole rozegrał jednak niespełna tysiąc minut w 24 spotkaniach i zdobył jedną bramkę. Klub nie zdecydował się go wykupić i piłkarz powrócił do Porto.

W przeszłości był obserwowany przez Real Madryt i Juventus. Obecnie Radomiak poszukuje następcy Bruno Jordao, który przeniósł się do bułgarskiej CSKA Sofia. Wszystko wskazuje na to, że będzie nim Baro. Transfer może zostać potwierdzony w najbliższych dniach.

Wychowanek Porto zagrał w barwach swojego klubu 51 spotkań i zanotował dwie asysty. Był także wypożyczany do innych portugalskich ekip takich jak Casa Pia oraz Estoril. Przez portal „Transfermarkt” jest wyceniany na 1,2 miliona euro. Kontrakt Baro z klubem obowiązuje do 2026 roku.

