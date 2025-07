Feio wyjaśnił, dlaczego odszedł z USL Dunkerque. Pracował tam 23 dni

SOPA Images Limited Na zdjęciu: Goncalo Feio

Projekt nie miał takich samych ambicji jak ja – mówi Feio

Goncalo Feio od kwietnia 2024 roku do czerwca 2025 roku był odpowiedzialny za wyniki Legii Warszawa. Pod jego wodzą Wojskowi sięgnęli po Puchar Polski, dzięki czemu awansowali do eliminacji Ligi Europy. Choć stołeczny klub chciał przedłużyć z nim kontrakt, to ostatecznie obie strony nie doszły do porozumienia. W związku z tym Portugalczyk z końcem kontraktu odszedł z klubu.

Niemal od razu znalazł zatrudnienie w jednym z zagranicznych klubów. 35-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt w Ligue 2 z USL Dunkerque. W poprzednim sezonie zespół był o krok od francuskiej elity, lecz odpadł w półfinale baraży o awans.

Po zaledwie 23 dniach nie prowadzać drużyny w ani jednym oficjalnym meczu Goncalo Feio poprosił o rozwiązanie kontraktu. Decyzja byłego trenera Legii odbiła się szerokim echem w polskich mediach. W rozmowie z serwisem Lusa.pt zdradził, dlaczego tak postąpił.

– Mam własne standardy i etykę pracy. To, co mi powiedziano, i to, czego się spodziewałem, a to, co faktycznie zastałem, to dwie różne rzeczy. Dlatego poprosiłem o rozwiązanie umowy. Pozostaje w dobrych stosunkach z klubem i dyrektorem sportowym. Po prostu mamy różne wymagania na różnych poziomach i wolałem zakończyć współpracę – wyjaśnił Goncalo Feio, cytowany przez serwis O Jogo.

– Myślę, że teraz będę musiał poczekać. Ale tak jest lepiej. Projekt nie miał takich samych ambicji jak ja, więc była to najlepsza decyzja, mimo że była bardzo trudna – dodał Portugalczyk.