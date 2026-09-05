Real Madryt oszukany! Koszmarny błąd przy karnym Mbappe

Real Madryt w doliczonym czasie gry otrzymał rzut karny. Kylian Mbappe zmarnował jedenastkę. Piłkarze domagali się powtórki, ponieważ za wcześnie w pole karne wbiegł Marc Bartra. VAR nie dopatrzył się naruszenia przepisów. COPE twierdzi jednak, że należał się powtórzony rzut karny.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt powinien dostać powtórkę rzutu karnego

Real Madryt może pluć sobie w brodę z powodu porażki z Betisem. Z przebiegu spotkania Królewscy byli drużyną zdecydowanie lepszą od rywala. Niemniej jednak mecz zakończył się wynikiem (0:1). W końcówce starcia Carlos Espi strzelił bramkę, ale sędzia anulował trafienie, odgwizdując wcześniej spalonego. W tej sytuacji miał absolutną rację. Natomiast rażący błąd zespół sędziowski popełnił w doliczonym czasie gry.

W 94. minucie po faulu na Viniciusie goście otrzymali rzut karny. Do piłki podszedł Kylian Mbappe, który spudłował jedenastkę. Arbiter sprawdzał, czy nie popełniono błędu przy wykonaniu stałego fragmentu gry. Zbyt wcześnie w pole karne wbiegł Marc Bartra. VAR nie dopatrzył się naruszenia przepisów.

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Sytuacja była szeroko komentowana w Hiszpanii. Z informacji serwisu COPE wynika, że sędziowie popełnili błąd. Real Madryt został oszukany, a tamtejsza prasa zarzuciła arbitrom nieznajomość przepisów, które uległy zmianie bezpośrednio przed startem sezonu 2026/2027.

Przywołali przepis treść przepisu, która jednoznacznie sugeruje, że Realowi Madryt należał się powtórzony rzut karny. „Jeśli stopa zawodnika jest w powietrzu w obrębie pola karnego, nadal liczy się to jako wtargnięcie do pola karnego” – cytuje przepisy COPE.