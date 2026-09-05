Mourinho podsumował porażkę Realu. Był sfrustrowany

08:19, 5. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Real Madryt przeważał, dominował i kreował więcej sytuacji, ale był nieskuteczny i nie miał szczęścia w polu karnym rywali. W efekcie przegrali z Betisem (0:1). Jose Mourinho na konferencji prasowej nie ukrywał frustracji z powodu braku zdobytych punktów.

Jose Mourinho
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Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real przegrał z Betisem. Mourinho pochwalił drużynę

Real Madryt zakończył serię zwycięstw w rozgrywkach La Liga. Po trzech wygranych z rzędu przyszła porażka w wyjazdowym starciu z Betisem na La Cartuja. Podopieczni Jose Mourinho byli zdecydowanie lepsi, kreując więcej okazji i dominując rywala, ale nie przełożyli tego na zdobycie bramki. Zabrakło szczęścia i skuteczności. Końcówka spotkania była dość szalona, ponieważ kibice zobaczyli nieuznanego gola i spudłowaną jedenastkę.

Portugalczyk na konferencji prasowej nie ukrywał frustracji. Cytowany przez dziennik AS, nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego jego zespół przegrał. Niemniej jednak pochwalił drużynę, sugerując, że zagrali bardzo dobrze. Co ciekawe, Mourinho przegrał pierwszy mecz ligowy od czterdziestu ośmiu spotkań.

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Uważam, że drużyna rozegrała bardzo dobry mecz. Czasami się przegrywa i nie wiadomo dlaczego, czasami przegrywasz i nie potrafisz tego wytłumaczyć. Byliśmy bardzo dominujący, nasi środkowi obrońcy spisywali się znakomicie i kontrolowali absolutnie wszystko. Stworzyliśmy mnóstwo akcji ofensywnych i bardzo dużo sytuacji bramkowych. Gdyby ten mecz zakończył się remisem, i tak bylibyśmy sfrustrowani, bo zrobiliśmy więcej od rywala, więc można sobie wyobrazić, jak czujemy się po porażce – powiedział Jose Mourinho, cytowany przez dziennik AS.

Przed Realem Madryt start rozgrywek w Lidze Mistrzów. Już w przyszłym tygodniu podopieczni The Special One zmierzą się z Interem Mediolan. Z kolei w lidze czeka ich domowa rywalizacja z Rayo Vallecano.

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