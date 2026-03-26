FC Barcelona reaguje na słowa pomocnika. Piłkarz sfrustrowany swoją sytuacją

FC Barcelona nie przyjęła dobrze wypowiedzi Roony’ego Bardghjiego - donosi Sport.es. Szwed przyznał, że nie jest zadowolony ze swojego czasu gry w Dumie Katalonii.

Roony Bardghji niezadowolony w Barcelonie

FC Barcelona pozyskała Roony’ego Bardghjiego latem zeszłego roku z FC Kopenhaga za 2,5 mln euro. Skrzydłowy w obecnym sezonie spędził na boisku nieco ponad 600 minut. W 22 rozegranych meczach strzelił dwa gole i dołożył cztery asysty. Widać, że 20-latek ma większe ambicje i oczekiwał większej liczby minut na boisku.

Podczas przerwy na mecze reprezentacyjne Bardghji wywołał spore zamieszanie, przyznając publicznie, że nie jest zadowolony ze swojego czasu gry w Barcelonie. Szwed zaznaczył, że oczekiwał większej liczby minut i chciałby mieć większy wpływ na grę zespołu.

Według doniesień hiszpańskich mediów, komentarze Bardghjiego nie zostały dobrze przyjęte w klubie. Władze Katalończyków podkreślają, że młody zawodnik był świadomy, iż rywalizacja o miejsce w składzie będzie niezwykle zacięta, zwłaszcza że konkuruje Lamine Yamalem i Raphinhą.

Pomimo ostatnich wypowiedzi napastnika, klub nie planuje ani sprzedaży, ani wypożyczenia Bardghjiego w nadchodzącym letnim oknie transferowym. W Barcelonie postrzegają Szweda jako inwestycję na przyszłość i chcą zapewnić możliwość rozwoju.

– Jeżeli Bardghji naprawdę chce odejść, musi to jasno zakomunikować klubowi lub ujawnić publicznie swoje zamiary – podkreślają źródła z Camp Nou. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o zainteresowaniu reprezentantem Szwecji ze strony FC Porto. Jednak dopóki sam zawodnik nie podejmie decyzji o ewentualnym odejściu, Barcelona nie będzie rozważać żadnych ofert.