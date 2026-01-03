Barcelona dostała propozycję za Bardghjiego. Szybka odpowiedź

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Roony Bardghji

FC Porto chciało wypożyczyć Roony’ego Bardghjiego

Roony Bardghji podczas ostatniego letniego okienka transferowego zamienił Kopenhagę na Barcelonę. Kataloński klub zapłacił za młodego skrzydłowego zaledwie 2,5 miliona euro, co zostało odebrane jako wyraźne wykorzystanie rynkowej okazji.

Na ten moment 20-letni zawodnik nie odgrywa jednak pierwszoplanowej roli w zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka i najczęściej pojawia się na boisku z ławki rezerwowych, zmieniając wyczerpanych kolegów z drużyny.

Tę sytuację chciało wykorzystać portugalskie FC Porto, które złożyło ofertę za szwedzką gwiazdkę – informuje w sobotni wieczór hiszpańska gazeta „SPORT”. Propozycja zakładała półroczne wypożyczenie zawodnika, jednak została odrzucona przez Barcelonę. Katalończycy nie zamierzają oddawać młodego piłkarza tej zimy, ponieważ chcą dysponować jak najszerszą kadrą przed decydującą częścią sezonu.

Roony Bardghji w barwach hiszpańskiego giganta rozegrał dotychczas 13 spotkań, spędzając na murawie niespełna 350 minut. W tym czasie zdobył 1 bramkę i zanotował 2 asysty. Urodzony w Kuwejcie reprezentant Szwecji znacznie lepiej prezentował się wcześniej w Kopenhadze, gdzie wystąpił 84 razy, strzelając 15 goli oraz zaliczając 1 ostatnie podanie. Jego aktualny kontrakt z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.