FC Barcelona pozbędzie się pomocnika. Romano ujawnił nowe wieści

FC Barcelona szykuje kolejne odejście tego lata. Marc Casado był łączony z Al-Hilal, a według Fabrizio Romano saudyjski klub nie prowadzi obecnie rozmów w sprawie transferu pomocnika.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Al-Hilal nie prowadzi rozmów w sprawie Marca Casado

Marc Casado będzie kolejnym zawodnikiem, który tego lata opuści FC Barcelonę. Fabrizio Romano poinformował, że po finalizacji odejścia Tommy’ego Marquesa do Bragi kataloński klub teraz pracuje nad znalezieniem nowego zespołu dla 22-letniego pomocnika.

Pomimo dużego potencjału wychowanek La Masii nie może liczyć na regularne występy w zespole Hansiego Flicka. Wokół Casado pojawiało się już sporo transferowych doniesień. Wcześniej jego nazwisko łączono z Al-Hilalem, a także z klubami z Premier League i La Ligi. W czerwcu informowano również o zainteresowaniu ze strony Manchesteru United oraz Atletico Madryt.

Jednocześnie Romano podkreśla, że obecnie nie ma prowadzonych rozmów pomiędzy Dumą Katalonii a Al-Hilal w sprawie Casado. Tym samym wcześniejsze informacje dotyczące możliwego transferu pomocnika do Arabii Saudyjskiej nie znajdują obecnie potwierdzenia.

🚨🔵🔴 Marc Casadó, next one to leave Barcelona after Tommy Marques who’s joining Braga.



No talks with Al Hilal despite reports. More options open with his agent Jorge Mendes on it. pic.twitter.com/Fj8TNaKfNt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026

Odejście Casado wpisuje się w trwające porządkowanie kadry Barcelony. Aktualny mistrz Hiszpanii tego lata dokonał kilka głośnych transferów i musi zwolnić miejsce w zespole dla nowych zawodników. Umowa 22-letniego Casado obowiązuje do czerwca 2028 roku. W barwach Blaugrany rozegrał łącznie 75 meczów, zdobył jedną bramkę i zanotował siedem asyst. Serwis Transfermarkt.de wycenia dwukrotnego reprezentanta kraju na 18 mln euro.