FC Barcelona pozbędzie się pomocnika. Romano ujawnił nowe wieści

Al-Hilal nie prowadzi rozmów w sprawie Marca Casado
Marc Casado będzie kolejnym zawodnikiem, który tego lata opuści FC Barcelonę. Fabrizio Romano poinformował, że po finalizacji odejścia Tommy’ego Marquesa do Bragi kataloński klub teraz pracuje nad znalezieniem nowego zespołu dla 22-letniego pomocnika.
Pomimo dużego potencjału wychowanek La Masii nie może liczyć na regularne występy w zespole Hansiego Flicka. Wokół Casado pojawiało się już sporo transferowych doniesień. Wcześniej jego nazwisko łączono z Al-Hilalem, a także z klubami z Premier League i La Ligi. W czerwcu informowano również o zainteresowaniu ze strony Manchesteru United oraz Atletico Madryt.
Jednocześnie Romano podkreśla, że obecnie nie ma prowadzonych rozmów pomiędzy Dumą Katalonii a Al-Hilal w sprawie Casado. Tym samym wcześniejsze informacje dotyczące możliwego transferu pomocnika do Arabii Saudyjskiej nie znajdują obecnie potwierdzenia.
Odejście Casado wpisuje się w trwające porządkowanie kadry Barcelony. Aktualny mistrz Hiszpanii tego lata dokonał kilka głośnych transferów i musi zwolnić miejsce w zespole dla nowych zawodników. Umowa 22-letniego Casado obowiązuje do czerwca 2028 roku. W barwach Blaugrany rozegrał łącznie 75 meczów, zdobył jedną bramkę i zanotował siedem asyst. Serwis Transfermarkt.de wycenia dwukrotnego reprezentanta kraju na 18 mln euro.