FC Barcelona odrzuciła ofertę za pomocnika. Klub naciska na transfer

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Al-Hilal złożyło ofertę za Marca Casado

Przyszłość Marca Casado w FC Barcelonie stoi pod dużym znakiem zapytania. Wychowanek katalońskiego klubu miał usłyszeć, że w nadchodzącym sezonie nie będzie odgrywał ważnej roli w zespole i otrzymał zgodę na poszukiwanie nowego pracodawcy. Sytuację pomocnika dodatkowo komplikuje planowane przybycie Rodriego z Manchesteru City.

Jak informuje „Mundo Deportivo”, największe zainteresowanie 22-letnim Hiszpanem wykazuje Al-Hilal. Saudyjski klub miał już podjąć konkretne działania i złożyć Barcelonie pierwszą ofertę za Casado. Propozycja została jednak odrzucona przez kataloński klub. Barcelona od początku jasno określa swoje wymagania finansowe i nie zamierza rozstawać się z Casado za kwotę niższą od oczekiwanej.

Duma Katalonii domaga się ponad 30 milionów euro, a według wcześniejszych doniesień liczy nawet na kwotę zbliżoną do 40 milionów euro. Oczekuje się, że rozmowy na linii zawodnik – Al-Hilal przebiegają znacznie lepiej. Obie strony są już w zaawansowanych negocjacjach, a relacje między przedstawicielami pomocnika i saudyjskiego zespołu są bardzo dobre.

Casado wyraził zainteresowanie projektem przedstawionym przez Saudyjczyków, lecz ostateczna decyzja będzie zależała przede wszystkim od porozumienia między klubami. Warto wspomnieć, iż sytuację wychowanka katalońskiego klubu monitorują zespoły z Serie A, 1. Bundesligi oraz Premier League. Dla Barcelony sprzedaż Casado może być również istotna ze względów finansowych.