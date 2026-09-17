Absurdalny błąd Szczęsnego. Hiszpanie przejechali się po Polaku

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny zawinił przy bramce. Hiszpanie jednoznacznie go ocenili

FC Barcelona w środę wieczorem podejmowała na własnym stadionie Racing Santander. Katalończycy nie dali żadnych szans rywalom, wygrywając aż (7:2). Po zmianie stron na boisku zameldował się Wojciech Szczęsny. Były reprezentant Polski zastąpił Joana Garcię, który doznał drobnego urazu.

Dla 36-letniego bramkarza był to pierwszy mecz w sezonie 2026/2027. Z całą pewnością nie tak wyobrażał sobie swój występ. W 65. minucie popełnił wręcz absurdalny błąd, który kosztował zespół utratę bramki. Choć w późniejszej fazie spotkania zaliczył kilka dobrych interwencji, hiszpańskie media przejechały się po nim za kuriozalną pomyłkę. Mundo Deportivo i Sport użyli takich słów jak „absurdalny”, czy „lekkomyślny”, oceniając występ Polaka.

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– Absurdalny. Polak wszedł na boisko po przerwie z powodu kontuzji Joana Garcii. Jego błąd przy golu na 4:2 jest trudny do wytłumaczenia jak na bramkarza z takim doświadczeniem. Później zareagował kilkoma dobrymi interwencjami, ale nie były one w stanie zatrzeć wrażenia po tamtej pomyłce – pisze Sport.

– Lekkomyślny. Po przerwie zastąpił narzekającego na uraz Joana Garcię. Przy rozegraniu nogami podjął kompletnie niepotrzebne ryzyko i w praktyce podarował Zabiriemu gola na 4:2. Później częściowo odkupił winy, broniąc jego strzał, który mógł dać wynik 6:3 – ocenił dziennik Mundo Deportivo.

Na ten moment nie wiadomo, kto będzie bronił w nadchodzącym meczu z Sevillą. Media donoszą, że uraz Joana Garcii jest niegroźny. Natomiast nie można wykluczyć scenariusza, w którym Szczęsny raz jeszcze pojawi się między słupkami tym razem od pierwszych minut.