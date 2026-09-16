De la Fuente zostaje. Hiszpania szykuje mu wyjątkowy kontrakt

19:51, 16. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Cadena SER

Luis de la Fuente zostanie selekcjonerem Hiszpanii co najmniej do MŚ 2030, potwierdziła Cadena SER. Hiszpańska Federacja Piłkarska szykuje dla trenera znaczącą podwyżkę.

Luis de la Fuente
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fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Luis de la Fuente zapracował na wielką nagrodę

Luis de la Fuente pozostanie na stanowisku przynajmniej do MŚ w 2030 roku. Prezes Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej Rafael Louzan potwierdził podczas World Football Summit, że aktualnie trwa finalizowanie nowej umowy z trenerem, który wcześniej miał kontrakt obowiązujący do 2028 roku.

Cadena SER informuje, że przedłużenie współpracy będzie wiązało się z dużym wzrostem wynagrodzenia. Pensja selekcjonera ma wynosić mniej więcej 4-5 milionów euro brutto za sezon, co powinno umieścić go w gronie pięciu najlepiej opłacanych trenerów reprezentacyjnych na świecie. Podwyżka ma objąć również członków jego sztabu.

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Decyzja federacji jest następstwem wyników osiąganych przez Hiszpanię pod wodzą De la Fuente. 65-letni szkoleniowiec poprowadził La Roję do triumfu w Lidze Narodów w 2023 roku, mistrzostwa Europy w 2024 roku oraz mistrzostwa świata w 2026 roku. Według Louzana umowa może zostać w przyszłości przedłużona także poza mundial 2030. Chociaż dalsza współpraca będzie zależała od rezultatów.

Teraz przed Hiszpanią pierwszy sprawdzian po zdobyciu drugiej gwiazdki. Aktualni mistrzowie świata rozpoczną Ligę Narodów spotkaniem z Anglią na Wembley. De la Fuente ma ogłosić kadrę w piątek, ale już wiadomo, że z powodu kontuzji zabraknie Pedro Porro i Borjy Iglesiasa. Marcos Llorente z kolei zrezygnował z udziału w zgrupowaniu.

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