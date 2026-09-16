Bayern wybrał następcę Kane’a. Chciała go Barcelona

Harry Kane to bezapelacyjnie największa gwiazda Bayernu Monachium. Klub rozgląda się jednak za jego następcą. Ekrem Konur informuje, że pod uwagę brany jest Nick Woltemade. W przeszłości chciała go FC Barcelona.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Woltemande może zostać następcą Kane’a w Bayernie

Bayern Monachium od trzech lat nie musi martwić się o obsadę pozycji napastnika. Lukę po Robercie Lewandowskim wypełnił Harry Kane. Co więcej, Anglik sprawił, że nikt w klubie nie tęskni nawet za Polakiem. Skuteczność oraz regularność, z jaką strzela bramki może imponować. Łącznie ma na swoim koncie 150 goli w 153 meczach. To prawie średnia jednego gola na mecz.

Obecnie trwają rozmowy kontraktowe z przedstawicielami napastnika. Jego obecny kontrakt wygasa z końcem czerwca 2027 roku. Obie strony otwarcie mówią o chęci przedłużenia umowy. W najbliższych miesiącach powinno dojść do oficjalnego podpisania umowy.

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Choć wygląda na to, że Kane zostanie w klubie, Bayern Monachium i tak rozgląda się za nowym napastnikiem. Chcą być zabezpieczeni w przyszłości, gdy 33-latek opuści szeregi zespołu. Z doniesień Ekrema Konura wynika, że pod obserwacją znalazł się Nick Woltemade aktualnie wypożyczony do Juventusu.

Woltemade jest związany z Newcastle, lecz tego lata trafił do Starej Damy w ramach wypożyczenia. Do tej pory zagrał w dwóch meczach, ale nie strzelił żadnego gola. Warto dodać, że w Anglii spędził tylko jeden sezon, w którym zdobył 8 bramek na poziomie Premier League. Po powrocie do klubu jego sytuacja zostanie przeanalizowana. Dziennikarz dodał jednak, że „The Magpies” mogą zażądać kwoty wyższej niż aktualna wartość piłkarza. Obecnie reprezentant Niemiec jest wyceniany przez serwis Transfermarkt na 55 milionów euro.