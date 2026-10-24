Endrick może uciec z Realu. Agent otworzył drzwi do transferu

12:28, 24. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  ForzaRoma.info

Endrick może zimą zmienić klub. W każdym razie marzy o sukcesie w Realu Madryt. Jak informuje ForzaRoma.info, agent Brazylijczyka nie wyklucza takiego scenariusza.

Endrick
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick może podjąć ważną decyzję

Endrick wciąż czeka na regularne występy w barwach Realu Madryt, a najbliższe tygodnie mogą mieć kluczowe znaczenie dla jego przyszłości. Michael Yormack, prezes Roc Nation reprezentującej napastnika, podkreślił, że zawodnik chce rozwijać się w Hiszpanii, ale nie zamierza bezczynnie czekać na kolejne szanse.

– Endrick kocha Madryt, kocha drużynę i swoich kolegów z drużyny, ale ostatecznie trzeba myśleć o jego krótkiej karierze. Endrick chce ją wykorzystać jak najlepiej – powiedział Yormack cytowany przez serwis ForzaRoma.info.

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Zainteresowanie sytuacją Brazylijczyka ma wykazywać AS Roma, która próbowała sprowadzić go już latem. Wówczas do transferu nie doszło, a teraz możliwy jest powrót do rozmów w sprawie wypożyczenia. Ostateczna decyzja nie zapadła, ponieważ wiele zależy od tego, jaką rolę napastnik otrzyma w Realu do końca roku. – Myślę, że będziemy musieli poczekać i zobaczyć, jak sprawy będą się rozwijać do końca roku, przed kolejnym oknem transferowym – zaznaczył przedstawiciel piłkarza.

Co prawda Endrick potrafił pokazać swoje możliwości, nie przełożyło się to dotąd na regularną obecność na boisku. Brazylijczyk rozpoczął w podstawowym składzie zwycięskie spotkanie z Sevillą w miniony weekend, ale w wygranym meczu z Lipskiem na początku tygodnia dostał zaledwie dwie minuty. Tak ograniczony czas gry może być istotnym argumentem przy podejmowaniu decyzji o dalszej karierze. Młody napastnik potrzebuje występów, aby rozwijać się i walczyć o mocniejszą pozycję w zespole.

Pełnomocnik zawodnik nie ukrywa, że jego klient jest gotowy na kolejne wyzwania, jeśli pojawi się ku temu odpowiednia okazja. – To niezwykle utalentowany młody zawodnik, który chce grać. Widziałem go kilka tygodni temu w Madrycie, miło porozmawialiśmy, jest chętny do gry, więc zobaczymy, co się wydarzy – podsumował Yormack.

Zimowe okno transferowe może zatem przynieść ważny zwrot w sytuacji Endricka. Na razie przyszłość Brazylijczyka pozostaje otwarta, a jego szanse w Realu mogą przesądzić o tym, czy Roma wróci po napastnika.

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