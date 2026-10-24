Gasparik nie gryzł się w język. Wskazał problem Górnika

09:27, 24. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Górnik Zabrze

Górnik Zabrze zremisował z Widzewem Łódź (1:1) w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Po meczu Michal Gasparik ocenił występ swojej drużyny w trakcie konferencji prasowej.

Michal Gasparik
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fot. Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Michal Gasparik nie ukrywał, co zawiodło

Górnik Zabrze miał momenty, w których mógł przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Szkoleniowiec zwrócił uwagę na przebieg spotkania i niewykorzystane okazje, które ostatecznie nie pozwoliły jego zespołowi sięgnąć po komplet punktów.

– To był otwarty mecz. Było widać, że oba zespoły chciały wygrać i grały o zwycięstwo. Na początku lepszy był nasz przeciwnik. Później wydaje mi się, że przejęliśmy inicjatywę i zasłużyliśmy na remis, bo obie drużyny miały swoje okazje – przyznał Michal Gasparik w trakcie konferencji prasowej opublikowanej przez klubową telewizję ekipy z Zabrza.

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Trener Górnika podkreślił, że jego zawodnikom zabrakło precyzji, aby wykorzystać dobre fragmenty gry.

– Strzeliliśmy gola na 1:1, a później mieliśmy dobre momentum, stworzyliśmy sobie kilka okazji i mogliśmy zdobyć drugą bramkę. (…) Widzew pokazał jakość, szczególnie w wysokim pressingu. Brakowało nam trochę dokładności w rozegraniu. Mieliśmy sytuacje, ale potrzebowaliśmy lepszego podania, lepszego dośrodkowania i skuteczniejszego wykończenia, żeby móc myśleć o trzech punktach. Uważam jednak, że remis był dzisiaj sprawiedliwy – ocenił szkoleniowiec Zabrzan.

Gasparik wyjaśnił również, dlaczego Maksym Chłań rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. – Czasami jako trener próbujesz w ten sposób pomóc zawodnikowi. Maks przez dłuższy czas nie prezentował takiej formy, jakiej od niego oczekujemy, ale nie mamy do niego wielkich pretensji. Liczę na to, że gdy wejdzie z ławki na 20-30 minut, będzie potrafił zrobić coś dobrego – tłumaczył szkoleniowiec.

W końcówce spotkania trener liczył na to, że Chłań wykorzysta większą przestrzeń na boisku. – Potrzebujemy, żeby strzelił gola albo zaliczył dobrą asystę. To mogłoby mu pomóc w dalszej części sezonu – powiedział Gasparik, który pochwalił też Zeidane’a Inoussę. – Uważam, że rozegrał bardzo dobre spotkanie – podsumował Słowak.

Tymczasem już we wtorek Górnik rozegra kolejne spotkanie. Tym razem w roli gościa zmierzy się z Piastem Gliwice w ramach STS Pucharu Polski. Z kolei kilka dni później na drodze ekipy z Zabrza stanie Legia Warszawa. Rywalizacja odbędzie się w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

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