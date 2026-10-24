Gwiazdy Realu Madryt kupione przez Mourinho. Szczegóły robią różnicę

Jose Mourinho coraz lepiej odnajduje się w szatni Realu Madryt. Interesujące wieści na temat Portugalczyka i jego pracy w hiszpańskim klubie przekazał dziennik "Marca".

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho znalazł sposób na szatnię Realu

Jose Mourinho nie zamierza opierać swojej pozycji wyłącznie na autorytecie i trenerskiej reputacji. Jak wynika z informacji hiszpańskich mediów, ważną częścią jego pracy w Valdebebas są bezpośrednie rozmowy z zawodnikami, poznawanie ich charakterów oraz dopasowywanie sposobu komunikacji do konkretnych osób. To właśnie takie podejście ma pomagać mu w tworzeniu lepszej atmosfery w zespole.

Według wieści „Marki” doświadczeni gracze Realu Madryt pozytywnie odbierają zachowanie szkoleniowca również poza treningami. Mourinho znajduje czas na luźne rozmowy i żarty, dzięki czemu stopniowo skraca dystans między sobą a piłkarzami. Jednocześnie potrafi radzić sobie z silnymi osobowościami i wygórowanymi ambicjami, które w drużynie pełnej gwiazd mogą prowadzić do napięć.

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Budowanie zaufania nabiera znaczenia w kontekście problemów, o których informowano podczas pracy Xabiego Alonso i Alvaro Arbeloi. Wówczas pojawiały się informacje o nieporozumieniach między częścią zawodników a sztabem szkoleniowym. Mourinho chce nadać grupie nową dynamikę, łącząc zdecydowanie z większą otwartością na indywidualne potrzeby piłkarzy.

Na razie reakcje weteranów mają wskazywać, że obrany kierunek przynosi efekty. Prawdziwym testem będzie jednak dłuższy okres rywalizacji, gdy porażki, walka o miejsce w składzie i trudne decyzje personalne wystawią relacje na próbę. Ogólnie w Realu dobra atmosfera może pomóc w realizacji ambitnych celów, ale jej utrzymanie wymaga konsekwencji. Mourinho musi udowodnić, że potrafi zadbać o jedność szatni także w najtrudniejszych momentach sezonu.