Mourinho studzi oczekiwania. Tak nazwał obecny Real Madryt

10:49, 24. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

Real Madryt szykuje się do El Clasico. Jak przekazała "Marca", trener Jose Mourinho podkreślił, że jego zespół wciąż jest na początku wspólnej drogi do sukcesów.

Jose Mourinho
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho przed El Clasico powiedział to wprost

Real Madryt nie chce być oceniany na równi z FC Barceloną, która od dłuższego czasu pracuje pod wodzą trenera Hansiego Flicka. Jose Mourinho uważa, że zestawianie obu drużyn na tym etapie nie oddaje rzeczywistości. Portugalski szkoleniowiec nie zamierza też polemizować z opiniami, według których to Katalończycy przystąpią do prestiżowego starcia w roli faworyta.

– Ludzie, którzy tydzień temu myśleli, że Barca może nas rozgromić, teraz myślą tak samo. Nie sądzę, żeby to się zmieniło. To, że ludzie dobrze mówią o Barcelonie, mi nie przeszkadza – przyznał Portugalczyk cytowany przez „Markę”.

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Trener Realu nie zamierza odbierać rywalom uznania za ich występy. Zwrócił uwagę, że Barcelona potrafiła w niektórych spotkaniach zaprezentować naprawdę wysoki poziom. Jednocześnie zaznaczył, że jego drużyna znajduje się w zupełnie innym momencie budowy. – Szczerze mówiąc, są mecze, w których zdecydowanie należy się im pochwała, bo zrobili coś naprawdę dobrego – powiedział Mourinho.

Najmocniej wybrzmiała jednak jego diagnoza dotycząca Królewskich. Mourinho sprzeciwił się traktowaniu Realu jak gotowego projektu, który powinien już funkcjonować na najwyższych obrotach. – W naszym przypadku jesteśmy postrzegani jako produkt gotowy. W piłce nożnej trudno znaleźć produkty gotowe. Jeśli mówimy o nas na zaawansowanym etapie procesu, pracujemy już trzy miesiące. Jeśli odejmiemy okres przygotowawczy, przerwę na mecze reprezentacji… pracujemy już półtora miesiąca – wyjaśnił szkoleniowiec.

Kto jest obecnie lepiej przygotowany do El Clasico?

  • Real Madryt
  • FC Barcelona
  • Obie drużyny są na podobnym poziomie
  • O wyniku zdecyduje dyspozycja dnia
  • Real Madryt
  • FC Barcelona
  • Obie drużyny są na podobnym poziomie
  • O wyniku zdecyduje dyspozycja dnia

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Portugalczyk podkreślił, że wspólna praca dopiero nabiera rozpędu, a poznawanie się trenera i zawodników wymaga czasu. – To nie jest produkt finalny, to produkt początkowy, który znajduje się we wstępnej fazie, w której trener nas poznaje, analizuje i opracowuje strategie… Zawodnicy również poznają mnie. Porównywanie takiego zespołu z takim, który gra od dłuższego czasu, wydaje mi się niesprawiedliwe – podsumował Mourinho.

Przed El Clasico szkoleniowiec Los Blancos jasno daje zatem do zrozumienia, że nie oczekuje od Realu natychmiastowej perfekcji. Chociaż stawka spotkania z Barceloną będzie wyjątkowo wysoka.

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