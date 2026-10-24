Mourinho studzi oczekiwania. Tak nazwał obecny Real Madryt

Real Madryt szykuje się do El Clasico. Jak przekazała "Marca", trener Jose Mourinho podkreślił, że jego zespół wciąż jest na początku wspólnej drogi do sukcesów.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho przed El Clasico powiedział to wprost

Real Madryt nie chce być oceniany na równi z FC Barceloną, która od dłuższego czasu pracuje pod wodzą trenera Hansiego Flicka. Jose Mourinho uważa, że zestawianie obu drużyn na tym etapie nie oddaje rzeczywistości. Portugalski szkoleniowiec nie zamierza też polemizować z opiniami, według których to Katalończycy przystąpią do prestiżowego starcia w roli faworyta.

– Ludzie, którzy tydzień temu myśleli, że Barca może nas rozgromić, teraz myślą tak samo. Nie sądzę, żeby to się zmieniło. To, że ludzie dobrze mówią o Barcelonie, mi nie przeszkadza – przyznał Portugalczyk cytowany przez „Markę”.

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Trener Realu nie zamierza odbierać rywalom uznania za ich występy. Zwrócił uwagę, że Barcelona potrafiła w niektórych spotkaniach zaprezentować naprawdę wysoki poziom. Jednocześnie zaznaczył, że jego drużyna znajduje się w zupełnie innym momencie budowy. – Szczerze mówiąc, są mecze, w których zdecydowanie należy się im pochwała, bo zrobili coś naprawdę dobrego – powiedział Mourinho.

Najmocniej wybrzmiała jednak jego diagnoza dotycząca Królewskich. Mourinho sprzeciwił się traktowaniu Realu jak gotowego projektu, który powinien już funkcjonować na najwyższych obrotach. – W naszym przypadku jesteśmy postrzegani jako produkt gotowy. W piłce nożnej trudno znaleźć produkty gotowe. Jeśli mówimy o nas na zaawansowanym etapie procesu, pracujemy już trzy miesiące. Jeśli odejmiemy okres przygotowawczy, przerwę na mecze reprezentacji… pracujemy już półtora miesiąca – wyjaśnił szkoleniowiec.

Kto jest obecnie lepiej przygotowany do El Clasico? Real Madryt

FC Barcelona

Obie drużyny są na podobnym poziomie

O wyniku zdecyduje dyspozycja dnia Real Madryt

FC Barcelona

Obie drużyny są na podobnym poziomie

O wyniku zdecyduje dyspozycja dnia 0 Votes

Portugalczyk podkreślił, że wspólna praca dopiero nabiera rozpędu, a poznawanie się trenera i zawodników wymaga czasu. – To nie jest produkt finalny, to produkt początkowy, który znajduje się we wstępnej fazie, w której trener nas poznaje, analizuje i opracowuje strategie… Zawodnicy również poznają mnie. Porównywanie takiego zespołu z takim, który gra od dłuższego czasu, wydaje mi się niesprawiedliwe – podsumował Mourinho.

Przed El Clasico szkoleniowiec Los Blancos jasno daje zatem do zrozumienia, że nie oczekuje od Realu natychmiastowej perfekcji. Chociaż stawka spotkania z Barceloną będzie wyjątkowo wysoka.