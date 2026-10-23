Real Madryt i Barcelona ruszają po ten sam cel. Szykuje się transferowa bitwa

09:54, 23. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  ElDesmarque.com

FC Barcelona i Real Madryt szukają nowych gwiazd. Jak podaje serwis ElDesmarque.com, na celowniku obu gigantów znalazł się Johan Manzambi, który imponuje formą.

Florentino Perez
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fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt i Barcelona szykują ruch

FC Barcelona i Real Madryt przyglądają się sytuacji młodego pomocnika, którego występy mają przyciągać uwagę europejskich gigantów. 21-latek wyróżnia się energią, kreatywnością i umiejętnością wpływania na przebieg akcji ofensywnych. Według informacji ElDesmarque.com jego forma sprawiła, że znalazł się w kręgu zainteresowań dwóch największych klubów z Hiszpanii.

Statystyki Manzambiego mają potwierdzać jego rosnącą pozycję. Podczas mistrzostw świata zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. W czterech spotkaniach Premier League dołożył natomiast dwa gole oraz dwie asysty, a w jedynym występie w Lidze Mistrzów również strzelił gola i zaliczył asystę. Takie liczby mogły zwrócić uwagę skautów.

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Ewentualny transfer nie byłby jednak tani. Kontrakt zawodnika ma obowiązywać do 2031 roku, a jego wartość szacowana jest na mniej więcej 65 milionów euro. Długa umowa daje obecnemu klubowi mocną pozycję negocjacyjną, dlatego sprowadzenie pomocnika wymagałoby poważnego zaangażowania finansowego.

O zainteresowaniu obu hiszpańskich potęg mówił Bryan King, były skaut Aston Villi. – Barcelona i Real Madryt już mają go na radarze. Takie plotki pojawiają się, gdy zawodnik gra dobrze, a on z pewnością gra dobrze. Był miłym zaskoczeniem dla Premier League i bez wątpienia dla AstonVilli. Ma niesamowitą energię – stwierdził King.

Na razie nie ma potwierdzenia rozpoczęcia negocjacji, ale samo zainteresowanie ze strony Barcelony i Realu może sprawić, że nazwisko Manzambiego będzie coraz częściej pojawiać się w kontekście transferowym.

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