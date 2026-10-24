Kiedy będzie El Clasico? O której godzinie mecz Barcelona – Real

El Clasico, czyli mecz FC Barcelona - Real Madryt to jedno z najbardziej wyczekiwanych spotkań w piłce nożnej. Sprawdź, kiedy i o której rozpocznie się El Clasico.

fot. LE PICTORIUM/ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - FC Barcelona

Kiedy będzie El Clasico?

Przed nami pierwsze El Clasico w sezonie 2026/2027. FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt przed własną publicznością na Spotify Camp Nou. Spotkanie dwóch najlepszych drużyn w Hiszpanii zaplanowano na niedzielę, 25 października 2026 roku. Będzie to już trzecie starcie obu zespołów w tym roku kalendarzowym. Poprzednie dwa wygrali Katalończycy. Raz triumfowali w finale Superpucharu Hiszpanii, a raz w 35. kolejce poprzedniego sezonu La Liga.

O której godzinie mecz Barcelona – Real?

El Clasico, czyli mecz FC Barcelona – Real Madryt rozpocznie się o godzinie 21:00 w niedzielę, 25 października 2026 roku. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 6 oraz w usłudze Canal+ online, do której trzeba wykupić specjalny pakiet.

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El Clasico: transmisja za darmo w Superbet TV

FC Barcelona i Real Madryt to najlepsze drużyny na świecie, a zbliżające się El Clasico można zobaczyć za darmo w Superbet TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera Superbet z kodem GOAL, a dostęp do transmisji na żywo zostanie odblokowany w sekcji „zakłady live”.

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