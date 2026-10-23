Flick jeszcze pracuje, a tu takie wieści. Barcelona ma kandydata

13:27, 23. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Diario Sport

FC Barcelona już myśli o przyszłości ławki trenerskiej. Jak twierdzi "Diario Sport", Cesc Fabregas znalazł się w kręgu kandydatów do zastąpienia Hansiego Flicka.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona ma kandydata

FC Barcelona nie musi dzisiaj szukać nowego szkoleniowca, ponieważ pod wodzą Hansi Flicka drużyna utrzymuje wysoki poziom. Mimo to władze klubu mają analizować możliwe scenariusze na kolejne lata. Według wieści „Diario Sport” uwagę działaczy przyciąga Cesc Fabregas, który coraz mocniej zaznacza swoją pozycję na trenerskiej mapie Europy. Hiszpan zna klub od środka, a jego przeszłość w barwach Blaugrany może być dodatkowym atutem.

Fabregas buduje swoją reputację w Como, z którym osiąga wyniki wykraczające poza dotychczasowe ambicje włoskiego zespołu. Jego drużyna wyróżnia się odważnym podejściem do gry, a kolejne występy sprawiają, że nazwisko byłego pomocnika coraz częściej pojawia się w kontekście największych klubów. Szczególne wrażenie zrobiło zwycięstwo Como 4:1 nad Manchesterem United w Lidze Mistrzów, które jeszcze mocniej podniosło zainteresowanie pracą Hiszpana.

TRANSMISJA EL CLASICO: Mecz FC Barcelona - Real obejrzysz ZA DARMO w Superbet TV. Zarejestruj się z kodem GOAL i skorzystaj z najlepszej promocji powitalnej!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dla przedstawicieli Barcelony istotne może być również to, że Fabregas doskonale rozumie kulturę klubu i filozofię opartą na kontroli piłki. Jako zawodnik występował w pierwszym zespole Blaugrany. W związku z tym ewentualny powrót w nowej roli miałby także wymiar symboliczny. Na razie nie oznacza to jednak, że klub podjął decyzję o zmianie trenera lub rozpoczął formalne negocjacje.

Aktualny kontrakt Flicka wygasa w czerwcu 2028 roku, więc przyszłość szkoleniowca pozostaje ważnym punktem długofalowego planowania. Niemiec nadal prowadzi zespół, a ewentualny ruch po Fabregasa należy traktować jako rozważanie jednej z możliwości na przyszłość. Jeśli Hiszpan utrzyma obecną formę Como, jego kandydatura może zyskiwać na znaczeniu. Nie tylko w Barcelonie, ale również w innych europejskich klubach.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości