Jović imponuje skutecznością. Jest priorytetowym celem znanego klubu

Luka Jović, który w przeszłości grał w Realu Madryt i Milanie, może ponownie zmienić otoczenie. Napastnik AEK-u Ateny wzbudził bowiem zainteresowanie PSV Eindhoven. Holenderski klub umieścił go na szczycie listy życzeń - poinformował Ekrem Konur.

PSV Eindhoven zainteresowane Luką Joviciem

Luka Jović jeszcze kilka lat temu uchodził za jeden z największych talentów europejskiej piłki. Serbski napastnik imponował skutecznością w barwach Eintrachtu Frankfurt, co w 2019 roku zaowocowało przeprowadzką za 63 miliony euro do Realu Madryt. Pobyt w hiszpańskim gigancie okazał się jednak ogromnym rozczarowaniem i 28-letni snajper nie zdołał spełnić pokładanych w nim oczekiwań. Obecnie występuje w AEK-u Ateny, gdzie odzyskał formę oraz ponownie wzbudza spore zainteresowanie zagranicznych klubów.

Jak poinformował Ekrem Konur, Luka Jović jest priorytetowym celem transferowym PSV Eindhoven na najbliższe letnie okno transferowe. Holendrzy widzą w nim nowego lidera ofensywy i zawodnika, który mógłby znacząco zwiększyć siłę ataku drużyny. Grecy nie zamierzają jednak łatwo rozstawać się ze swoim czołowym piłkarzem. Władze z OPAP Areny chcą zatrzymać Serba, oferując mu przedłużenie kontraktu oraz podwyżkę wynagrodzenia. Wszystko wskazuje więc na to, że negocjacje będą bardzo trudne.

52-krotny reprezentant Serbii z powodzeniem występuje w ekipie z Aten od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się do AEK-u na zasadzie wolnego transferu z Milanu. W trwającym sezonie środkowy napastnik rozegrał 42 spotkania, zdobył 21 bramek i zanotował 3 asysty. Jego umowa z greckim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia atakującego na kwotę w granicach 10 milionów euro.