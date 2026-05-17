Takiej pensji żąda Lewandowski. Agent negocjuje wielką ofertę

16:38, 17. maja 2026
Mateusz Bednarski
Przyszłość Roberta Lewandowskiego wciąż pozostaje jedną wielką zagadką. Serwis "365Scores Arabic" powołując się na swoje źródła ujawnił kwotę, jakiej żąda Polak od przyszłego pracodawcy.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wybiera kolejny klub

Robert Lewandowski oficjalnie poinformował o zakończeniu przygody z FC Barceloną. Takie sygnały płynęły z mediów już od kilku dni, ale w sobotę doczekaliśmy się ich potwierdzenia. Wciąż nie wiadomo jednak, na jaki kierunek zdecyduje się Polak od przyszłego sezonu. Coraz więcej głosów sugeruje, że mogą to być przenosiny do Arabii Saudyjskiej.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że Lewandowski nie zostanie piłkarzem Juventusu. Stara Dama niemal na pewno zaprzepaściła szanse na awans do Ligi Mistrzów po porażce z Fiorentiną i nie będzie miała możliwości na dokonanie wielkich transferów. Spekulacje o możliwych przenosinach do Milanu też ucichły w ostatnim czasie. Wciąż pozostaje możliwość trafienia do MLS, a konkretniej do Chicago Fire, jako alternatywa dla Saudi Pro League.

– Lewandowski nie odmówił przedłużenia kontraktu z Barceloną, ale chciał podjąć nowe wyzwanie. Istnieje zainteresowanie z ligi amerykańskiej i saudyjskiej, a ostateczna decyzja zostanie podjęta pod koniec sezonu – powiedział agent Polaka w rozmowie z „365Scores Arabic”. – Jak dowiedzieliśmy się z naszych źródeł, Zahavi negocjuje najlepszą ofertę dla Lewandowskiego i żąda pensji 20 milionów euro rocznie plus 5 milionów jako premie – poinformował ten sam serwis za pośrednictwem „X”.